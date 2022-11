Si trovano in corrispondenza degli attraversamenti pedonali della rotonda Scania-Moro

Sono stati installati nei giorni scorsi cinque percorsi tattili che migliorano la mobilità pedonale di persone vedenti ed ipovedenti in prossimità degli attraversamenti pedonali della nuova rotatoria all’intersezione tra le vie Scania e Moro. L’intervento era previsto nel progetto della rotatoria e conclude di fatto l’opera.

Questi percorsi di tipo Loges (acronimo di “linea orientamento guida e sicurezza”) sono costituiti da superfici dotate di rilievi appositamente creati per essere percepiti sotto i piedi e consentono alle persone con deficit visivi autonomia negli spostamenti in luoghi pubblici senza l’ausilio di assistenza.

In particolare quattro di questi percorsi sono stati installati sugli attraversamenti pedonali dislocati lungo la via Scania tra via Torricelli e la nuova rotatoria e tra quest’ultima e via Togliatti, e uno sul lato della chiesa di Santa Clelia nell’attraversamento pedonale di via Togliatti, in prossimità della via Scania.

“Quello sulla rotatoria Scania-Moro è il primo intervento del genere – dichiara il vice sindaco Andrea Bondi – L’Amministrazione comunale si pone l’obiettivo di predisporre questo tipo di percorsi in corrispondenza degli attraversamenti stradali in tutti gli interventi di riqualificazione che saranno pianificati in futuro”.

“In generale lo scopo di questi percorsi tattili – spiegano dall’Ufficio tecnico comunale – è quello di trasmettere ai disabili visivi una percezione immediata dell’ambiente antistante il loro cammino in termini di possibilità o meno di procedere nella direzione desiderata; infatti tramite l’impiego di linee in rilievo il non vedente viene informato della possibilità di poter seguire la direzione desiderata, oppure “legge” situazioni di potenziale pericolo mediante strisce che producono al contatto del bastone una sensazione di netta scomodità. Il riconoscimento dei segnali tattili attraverso il bastone avviene quindi in modo naturale senza confusione d’informazione e nella massima sicurezza. Nella fattispecie tali percorsi sono costituiti dalla combinazione di strisce con codice per non vedenti di “attenzione/servizio” e di strisce con codice per non vedenti di “arresto/pericolo” a protezione di zone che debbono essere impegnate con molta cautela, come gli attraversamenti pedonali della rotatoria realizzata”.

La rotonda Scania-Moro è stata costruita fra la fine del 2021 e i primi mesi del 2022. L’opera era prevista nel progetto di insediamento dell’adiacente comparto urbanistico. L’importo dei lavori ammontava a circa 150 mila euro, di cui 100 mila derivanti dalle garanzie prestate dalla cooperativa edificatrice proprio per la realizzazione della rotatoria e la somma rimanente da risorse del bilancio comunale. Nel corso dell’estate è stata completata l’installazione della nuova illuminazione pubblica a led.