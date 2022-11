Gli interventi si svolgeranno dal 7 all11 novembre nel tratto compreso tra Via 1° Maggio e via Casalegno

Si vanno completando gli interventi di manutenzione delle strade, programmati per il 2022 dal Comune di Imola, finalizzati a migliorare la sicurezza della circolazione. Da lunedì 7 novembre a venerdì 11 novembre si svolgeranno, infatti, i lavori di manutenzione stradale di Via Della Cooperazione, nel tratto compreso tra Via I° Maggio e Via Casalegno. Il tratto interessato dai lavori misura circa 1 chilometro. Nel corso dell’intervento, verrà istituita la chiusura totale di una corsia alla volta, che sarà evidenziata con apposita segnaletica, con il traffico veicolare che verrà deviato nelle strade limitrofe; rimangono esclusi dal divieto di transito nella corsia temporaneamente chiusa i mezzi di soccorso e i residenti.

L’intervento rientra fra quelli aggiuntivi “extra canone” per la manutenzione ordinaria della viabilità, come previsto dal disciplinare di servizio sottoscritto dal Comune con Area Blu, la cui esecuzione è funzionale ad aumentare la sicurezza della circolazione, evitando nel contempo maggiori danni alle strade.

I lavori, progettati da Area Blu, saranno finanziati dal Comune, per un importo complessivo di circa 170 mila euro.

Questi lavori avvengono a poche settimane dal completamento di altri interventi, quali la manutenzione stradale della rotatoria Altiero Spinelli, la riqualificazione di via Pasquala e la messa in sicurezza dell’incrocio Cappuccini/Sbarretti/Gaddoni.

“Con questo intervento di manutenzione in Via della Cooperazione si completano i lavori di manutenzione e asfaltatura del 2022 messi in campo dal Comune. Su questo versante, che è determinante per contribuire ad aumentare la sicurezza della circolazione stradale, la Giunta ha finora espresso un forte impegno, garantendo lavori per oltre 1 milione di euro nel 2022, se si considerano i quasi 950 mila per la manutenzione delle strade e i 70 mila per quella dei marciapiedi, che vanno sommati agli 800 mila euro circa investiti nel 2021, a cui vanno aggiunti i 180 mila euro di interventi realizzati a fine 2020, appena ci siamo insediati – fa sapere l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini – Si tratta di uno sforzo molto significativo, in termini di risorse economiche, soprattutto se paragonato a quanto è stato fatto negli ultimi anni precedenti al nostro arrivo, nel corso dei quali non si superavano i 200 mila euro all’anno di investimenti nelle manutenzioni stradali”.

Queste cifre danno il senso dell’importanza degli investimenti attuati dall’Amministrazione comunale, che devono tenere conto della notevole dimensione della rete stradale che si sviluppa nel territorio del Comune di Imola. Come sottolinea l’assessore Raffini, “con 700 chilometri di strade comunali su cui fare manutenzione, a cui si aggiungono più di 90 chilometri di piste ciclabili, si può comprendere bene che il lavoro svolto da quando la giunta Panieri si è insediata è notevole. Certamente non è completo e la programmazione procederà anche nei prossimi anni, ma l’impegno che ci siamo assunti di dare priorità, tra le altre, alle manutenzioni stradali è al momento rispettato. Mi auguro che i costi extra a cui siamo sottoposti in questi ultimi mesi anche nel settore edile rientrino in parametri affrontabili dalle pubbliche amministrazioni, per permetterci la piena realizzazione dei nostri obiettivi nei prossimi anni, al fine di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e più in generale la qualità della vita della nostra comunità”.