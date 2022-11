Il trasloco riguarderà anche Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria

Martedì 8 novembre è cominciato il trasloco per trasferire gli uffici comunali dei Servizi di Promozione Turistica e Culturale nella nuova prestigiosa e accogliente sede del Palazzo dell’Ex Pretura, con ingresso da via Matteotti n. 79.

«E’ un ulteriore passo avanti importante per promuovere lo sviluppo e la valorizzazione del turismo – afferma il sindaco Fausto Tinti -, un obiettivo che ci sta particolarmente a cuore, per l’importanza che ha sia per l’economia del nostro territorio, soprattutto in questo momento di difficoltà, sia per rafforzarne la visibilità e l’identità di città slow e luogo di eccellenze. Il nostro programma di mandato prevede infatti l’impegno a riqualificare l’accoglienza turistica in particolare attraverso la costituzione di un punto unico di accesso nel centro storico, che sia riconoscibile e di valore, quale appunto è lo storico Palazzo dell’ex Pretura, che è stato oggetto negli anni scorsi di importanti interventi di restauro, e dove sia possibile integrare gli attori principali dell’accoglienza: Ufficio Turismo comunale, UIT, Pro Loco, Coter-Consorzio Terme Emilia-Romagna, Osservatorio Nazionale Miele».

Il trasferimento degli uffici dal piano terra del portone centrale del Municipio al Palazzo dell’ex Pretura riguarderà, oltre a Turismo e Cultura, anche i servizi della Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria, che fanno parte dello stesso settore amministrativo, e terminerà entro questa settimana.

Poiché durante le operazioni questi servizi potrebbero non essere facilmente raggiungibili, invitiamo la cittadinanza a contattare lo Sportello Cittadino al numero 051 6954137 o a rivolgersi agli uffici posti al piano terra di piazza XX Settembre 3, per ricevere le opportune indicazioni.

Dopo il trasloco resteranno invariati i numeri di telefono e gli orari di apertura al pubblico degli uffici (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì ore 9-13, giovedì 9-13 e 15-17,45).

Servizi Promozione Turistica e Culturali tel. 051 6954112 – 051 6954159 – P.E.C.: comune.castelsanpietro@cert.provincia.bo.it

Ufficio Polizia amministrativa, sanitaria e veterinaria tel. 051 6954213 – 051 6954214 – e-mail: polizia.amministrativa@comune.castelsanpietroterme.bo.it