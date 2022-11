Ben 127 gli involucri di sostanza stupefacente trovati grazie al fiuto di Grey e Apache, agenti a quattro zampe

Giornata impegnativa, quella di mercoledì 9, per i cani Grey e Apache, in forza al nucleo Cinofili della Polizia Locale: ben 127 involucri di cocaina e due di hashish rinvenuti al termine del servizio.

Si è cominciato in mattinata, in uno dei consueti controlli programmati all’interno dei parchi, con gli agenti che hanno puntato il Lungo Reno, accedendo dall’ingresso di via Agucchi. Una volta all’interno della zona verde, si è scatenato il fiuto del cane Grey, che ha scovato vicino ad alcuni giacigli, nascosti all’interno di due pacchetti di sigarette, ben 50 involucri di cocaina, per un peso di circa 35 grammi e un involucro di hashish dal peso di 10 grammi.

Nel pomeriggio, all’interno del parco delle Caserme Rosse, ci ha pensato il collega Apache a continuare nella giornata dei rinvenimenti. L’agente a quattro zampe del nucleo Cinofili, ha battuto l’area boschiva al confine con la tangenziale, trovando 77 involucri di cocaina, per poco più di 80 grammi di peso e un involucro di hashish di circa 2 grammi.