A partire dall’1 dicembre, Marconi Express riattiva il servizio notturno su gomma “Marconi Express 940”. Il servizio garantisce il collegamento tra l’aeroporto Marconi e la stazione centrale ai passeggeri aeroportuali in partenza con i primi voli della mattina o che arrivano con gli ultimi della notte.

Per il periodo invernale, il servizio prevede due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze alle ore 04:30 e alle ore 01:15; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle ore 04:00 e alle ore 00:42. I trasferimenti durano 25-30 minuti. Il servizio effettua fermata alla stazione Lazzaretto (via Terracini).

Da aeroporto Marconi a stazione centrale:

Aeroporto Marconi: 04:30

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 04:48

Stazione centrale (via Carracci): 04:55

Aeroporto Marconi: 01:15

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 01:33

Stazione centrale (via Carracci): 01:40

Da stazione centrale ad aeroporto Marconi:

Stazione centrale (via Carracci): 04:00

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 04:08

Aeroporto Marconi: 04:30

Stazione centrale (via Carracci): 0:42

Stazione Lazzaretto (via Terracini): 0:50

Aeroporto Marconi: 01:12

I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per la linea “Marconi Express 940” sono i medesimi del servizio su monorotaia.