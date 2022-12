Tante le iniziative in programma per le festività natalizie alle porte

Shopping fra negozi, mercatini. “Imola a Natale” significa anche shopping. Oltre ai tantissimi negozi che offrono un’ampia scelta di idee regalo, tornano i tradizionali Mercatini di Natale organizzati da Pro Loco di Imola, dove si potranno acquistare creazioni artigianali e prodotti tipici. I mercatini si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Galleria del centro cittadino: sabato 3, 10 e 17 dicembre, e giovedì 8 dicembre ore 8-19; domenica 4, 11 e 18 dicembre ore 10-19. Piazza Gramsci – sabato 3, 10 e 17 dicembre, e giovedì 8 dicembre ore 15-19; domenica 4, 11 e 18 dicembre ore 10-19. Via Orsini – sabato 3, 10 e 17 dicembre ore 15-19; domenica 4, 11 e 18 dicembre ore 10-19

Il Natale per i più piccoli. Il Natale rappresenta, da sempre, una festa soprattutto per i più piccoli. Grazie a Casa Piani e a tutte le Biblioteche decentrate, i bambini e le bambine potranno immergersi a pieno nella magia del Natale, con un programma ricco tutto da scoprire: nei giorni da giovedì 15 dicembre a sabato 17 dicembre tanti laboratori e letture a tema natalizio (“Libri fatti ad albero”, nella Biblioteca di Ponticelli; “Decora il tuo Natale”, nella Biblioteca di Sasso Morelli; “Christmas Trees”, nella Ludoteca di Casa Piani).

Natale solidale. L’Associazione “No Sprechi” di Imolaraccoglierà giochi usati e non, libri di favole e racconti, prodotti alimentari, prodotti per l’igiene della persona, prodotti per la casa da donare ai bambini e alle famiglie che accedono all’Emporio. Chi aderisce all’iniziativa può consegnare il regalo in via Lambertini 1/p, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11.

Ritorna la pista di pattinaggio. Ritorna, nel cuore della città, in centro storico la pista del ghiaccio con “Imola on ice”, che sarà allestita nel cortile degli ex Circoli, grazie alla disponibilità della proprietà dell’edifico. La pista di pattinaggio sarà aperta dall’ 1 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023, dal lunedì al venerdì ore 15-24, nei giorni festivi ore 10.30-13 e 15-24. Ingresso a pagamento: euro 10 per un’ora.

Parcheggi a sbarre gratuiti. Il Natale in centro Storico ad Imola diventa, anche quest’anno, sempre più accessibile per lo shopping natalizio: dalle ore 15 per tutto il resto della giornata e della serata, sabato 3, 10, 17, 24 e 31 dicembre sarà possibile parcheggiare gratuitamente nei cinque parcheggi a sbarre a ridosso del centro storico: Centro Città (ex Aspromonte), Ortomercato (ex Mercato Ortofrutticolo), Guerrazzi, Ragazzi del ’99 e Palestra Cavina.

