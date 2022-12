Al via il tradizionale concorso letterario “Telodicoinpoesia”

Al lavoro ormai da tempo, i volontari di Castel San Pietro Terme della Fanep (Famiglie Neurologia Pediatrica) hanno definito il programma degli eventi del Fiocchetto Lilla 2023, in vista della 11^ edizione della Giornata Nazionale per la lotta ai Disturbi dell’Alimentazione, che si celebra ogni anno il 15 marzo.

«La manifestazione sarà dedicata all’empatia, abilità di comunicazione che facilita l’accesso agli stati d’animo dell’altro – annuncia Antonio Lannutti, referente della Fanep – Nelle relazioni con chi soffre di Disturbi dell’Alimentazione (DA), dove il dialogo è scarso e spesso si interrompe, l’empatia è uno strumento prezioso che consente di tenere aperta una porta di comunicazione. Il progetto prevede diverse azioni. Partiamo con “Ditelo a Fanep”, una nuova raccolta di parole, e con il tradizionale concorso #telodicoinpoesia. Per partecipare alle due iniziative si possono già inviare gli elaborati all’indirizzo telodicoinpoesia@gmail.com».

“Ditelo a Fanep” promuove una raccolta di parole, situazioni o atteggiamenti che creano disagio specialmente in chi è portatore di disturbi alimentari. «La maggior parte delle volte sono parole innocue che pronunciamo nel quotidiano – spiega Lannutti – ma, se in particolari momenti vengono rivolte ad alcune persone fragili, possono acquisire significati di giudizio o di condanna insopportabili. Altre volte le stesse parole vengono dette con il chiaro intento di ferire (episodi di bullismo). Chi le riceve si chiude in sé e interrompe ogni possibilità di dialogo. Fanep chiede ai cittadini di riferire quelle parole ed il frangente in cui diventano velenose. Cercherà di depotenziarne la carica negativa e renderle più sopportabili a chi ascolta, Le parole ed i pensieri ricevuti verranno infatti illustrati in vignette, fumetti, per condirli con po’ di ironia per renderli accettabili». Le vignette andranno poi a far parte di una mostra, che farà da pretesto per un incontro fra professionisti e genitori, famigliari, insegnanti, con l’obiettivo di stimolare una maggior empatia nelle relazioni. Un ulteriore incontro dedicato ai ragazzi sarà organizzato con il contributo del Comando dell’Arma dei Carabinieri della Compagnia del Circondario Imolese, per far fronte ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo.

“Telodicoinpoesia” è il tradizionale concorso letterario del Fiocchetto Lilla Fanep. «E’ un esercizio di belle parole per esprimere empatia, gratitudine, gioia, simpatia». È suddiviso in 4 categorie: Junior (elementari), Ragazzi (medie inferiori), Giovani (medie superiori) e Adulti. Sono previsti 4 vincitori, uno per ogni categoria, che riceveranno in premio una targa. I vincitori delle prime tre categorie, se presentati dall’Istituto scolastico di provenienza, riceveranno un ulteriore premio di Euro 100 (cento) che doneranno proprio all’Istituto. I premi saranno messi a disposizione dalla Fondazione i Fiori del Bene Pierluigi Tozzi di Chieti, sponsor del Concorso.

Per partecipare alle due iniziative, inviare gli elaborati all’indirizzo telodicoinpoesia@gmail.com entro il 15 febbraio 2023