Un importante riconoscimento per l’azienda nata nel 1950

Poggipolini S.p.a., leader in progettazione e fabbricazione di fissaggi e componenti di precisione in titanio e leghe speciali d’acciaio per automotive ed aeronautica, con clienti come Leonardo, Boeing, Safran e GE Avio, riceve il premio “100 eccellenze italiane”, nella splendida cornice del Campidoglio a Roma.

“Un riconoscimento che ci rende particolarmente orgogliosi e che impreziosisce un ottimo 2022, anno importante per il nostro gruppo in termini di crescita e scelte imprenditoriali– dichiara Michele Poggipolini, ceo di Poggipolini S.p.a. – Ritengo che l’eccellenza d’impresa non sia solo talento e duro lavoro, ma anche capacità di accettare le sfide. Ringrazio quindi tutto il nostro team che giorno dopo giorno lavora con dedizione e qualità, sviluppando il nostro potenziale innovativo e perfezionando i nostri vantaggi competitivi di mercato”.

Cento personalità di alto profilo ed importanti imprese ed enti che meglio incarnano il concetto di italianità verranno celebrate con un tributo all’Italia migliore, del sapere e del saper fare.

La prestigiosa iniziativa, giunta all’ottava edizione, è promossa dall’associazione Liber, in collaborazione con la casa editrice Rde dell’editore Riccardo Dell’Anna. La manifestazione celebrativa, patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e degli altri Ministeri, si è svolta presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Tutti i riconoscimenti celebrano il Made in Italy nella sua accezione più completa: manifattura, genio e stile. Le storie di successo presentate sono state scelte in base a criteri inerenti all’accreditamento storico, alla reputation, alla crescita, ai tratti innovativi, ai premi ricevuti, allo standing internazionale e alla responsabilità sociale dimostrata (sostenibilità delle organizzazioni, dei processi, dell’impatto ambientale e delle interconnessioni umane).