Potrete scegliere il vostro albero preferito e abbinargli il vostro nome o quello della persona a voi cara

Il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio propone un’idea regalo speciale, ecologica e d’effetto: per questo Natale regalate un albero del Pomario storico di Villa Smeraldi! Aiuterete la biodiversità del “museo all’aperto”, conoscerete e collaborerete alla sua crescita, gestione e raccolta dei suoi preziosi frutti.

Pomario è il frutteto del Museo dedicato alla conservazione di oltre 150 varietà antiche di frutti. 500 alberi di mele, pere, pesche, albicocche, susine e ciliegie impiantati su un terreno di 9000 mq nel parco di Villa Smeraldi. Mantenere in vita questi frutti significa contribuire alla salvaguardia di un prezioso patrimonio, non solo per i richiami nostalgici che rimandano alla memoria dei frutti del passato, ma per il loro significato genetico, merceologico, ecologico, di riserva di biodiversità. Queste varietà rappresentano infatti una fonte di geni a cui attingere per recuperare caratteri oggi scomparsi e antiche virtù.

Ogni pacchetto “I love Pomario” ti permetterà di scegliere il tuo albero preferito e abbinargli il tuo nome o quello della persona a te cara.

Il pacchetto comprende:

-adozione albero per un anno (con targhetta nominale)

-un omaggio/gadget

-una cartolina natalizia virtuale personalizzabile

Costo totale 30 euro

Qui le istruzioni per l’adozione