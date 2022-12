A conferirlo sarà il sindaco Marco Panieri, sabato 10 dicembre, alle ore 16,30 nella Sala del Consiglio comunale

Proprio in concomitanza con l’uscita nelle sale italiane del film concerto “Cremonini Imola 2022 Live”, il sindaco di Imola, Marco Panieri, conferirà il “Grifo Città di Imola” al cantante bolognese Cesare Cremonini. La cerimonia di consegna della massima onorificenza cittadina avverrà sabato 10 dicembre, alle ore 16,30 nella sala del Consiglio comunale, in municipio (via Mazzini,4).

Il film, che sarà nelle sale il 10, 11 e 12 dicembre, porta sul grande schermo il concerto eventotenutosi all’Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola, lo scorso 2 luglio, che ha radunato oltre 75 mila persone. Come riportato dallo stesso cantante bolognese nei suoi social, al momento dell’annuncio del film concerto, “#CremoniniIMOLA2022 porterà sul grande schermo tutte le emozioni di uno show spettacolare, in cui l’artista ha dimostrato ancora una volta di saper trasmettere al suo pubblico un’energia unica. Un tour che ha confermato il cantautore bolognese come uno dei performer e show man più completi del suo tempo, un vero e proprio animale da palcoscenico, in grado di trascinare il pubblico in un crescendo emotivo, fatto di vicinanza fisica, di intesa ammiccante e sensuale, che trasuda da ogni movimento con cui domina la scena, per due ore e venti di uno spettacolo di grande impatto visivo. Ventiquattro brani che attraversano un repertorio di canzoni senza tempo”.

“Abbiamo voluto assegnare il ‘Grifo Città di Imola’, la massima onorificenza cittadina, all’artista Cesare Cremonini. Lui ha voluto porgere alla nostra Città un’attenzione che ci onora e ci rende felici – spiega Marco Panieri, sindaco di Imola -. Riteniamo fosse importante riconoscere e celebrare quel legame particolare e profondo che lui stesso ha dimostrato di avere con Imola. Non solo per lo storico concerto svoltosi il 2 luglio nel nostro Autodromo, ma per tutte le iniziative e i materiali collaterali che ha voluto produrre per valorizzare ancora di più l’occasione. La nostra città è un suo luogo del cuore, è nelle sue canzoni e vorremmo ricambiare manifestandogli un sentimento di stima e di affetto. Che questo premio possa rappresentare anche un augurio per il suo futuro e il proseguimento della sua carriera. Sarà un’emozione poterglielo consegnare di persona”.

Il Grifo Città di Imola è la più alta onorificenza cittadina e negli anni è stata consegnata, fra gli altri, a Bernie Ecclestone nel 2000, a Stefano Domenicali nel 2004, a Giovanna Trillini nel 2005, a Vasco Rossi nel 2005, a Giancarlo Minardi nel 2006, ad Andrea Minguzzi nel 2008, a Eddie Merckx nel 2017, ad Antonio Patuelli nel 2017, alla memoria di “Checco” Costa nel 2018, a Vittorio Adorni nel 2018, ad Andrea Rossi nel 2020.

L’ingresso alla Sala del Consiglio comunale è libero fino ad esaurimento dei posti.