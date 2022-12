Interverranno il viceministro Bignami e il segretario Zetti

Nuovo Sindacato Carabinieri per la prima volta a congresso in Emilia-Romagna. Sabato 10 dicembre a Ferrara (Sala della Musica, via Boccaleone 19, ore 18) Nsc si ritroverà per eleggere il segretario generale regionale e per un confronto su vari temi sindacali.

Annunciati gli interventi del viceministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, Galeazzo Bignami, e del segretario generale nazionale, Massimiliano Zetti, oltre che dell’attuale segretario regionale, Giovanni Morgese.

Aprirà il congresso il vice sindaco del Comune di Ferrara, Nicola Lodi.

Tra i temi affrontati dai relatori, ‘il valore aggiunto delle stazioni carabinieri in un sistema integrato e non opprimenti’, ‘l’ascolto inclusivo dei lavoratori in divisa’, ‘la comunicazione come strumento di diffusione e partecipazione all’attività sindacale’, ‘maternità e diritti delle donne’, ‘criticità forestali’, ‘primo intervento e criticità del nucleo radiomobile’.