I nuovi mezzi entreranno in funzione entro la metà di dicembre

Nuovi autobus extraurbani Tper sulle strade metropolitane bolognesi: si tratta di 9 IVECO Crossway che entreranno in linea tutti entro metà dicembre. Sono assegnati al deposito di Prati di Castel di Casio e ai gruppi esterni di Vidiciatico e Montese e troveranno impiego sulle linee extraurbane di montagna che mettono in relazione Porretta Terme e la sua stazione, nodo importante di interscambio con il servizio ferroviario, con i paesi e le frazioni dell’Alto Reno, con copertura verso Vergato e Marzabotto e fino al modenese (Montese e Fanano).

Le linee 776 (Porretta Terme – Lizzano in Belvedere – Vidiciatico – Corno alle Scale), 756 (Porretta Terme – Gaggio Montano – Montese), 768 (Porretta Terme – Granaglione – Casa Forlai), 746 (Porretta Terme – Riola – Vergato – Marzabotto) e 727 (Vergato – Cereglio – Montese) sono i principali collegamenti che, per carico e frequenza, vedranno il maggiore utilizzo di questi nuovi Crossway, che saranno comunque impiegati a rotazione anche su altre linee del bacino porrettano in base alle diverse esigenze del servizio, sia per stagionalità che per esigenze di carico.

I nuovi IVECO Crossway da 10,8 metri – dotati catalizzatore selettivo SCR per l’abbattimento delle emissioni di ossidi d’azoto – sono di classe ambientale Euro 6D, la più alta e performante attualmente prevista dalle norme comunitarie di omologazione per il profilo di servizio che caratterizzerà l’impiego di questi veicoli.

Oltre ad essere più moderni, ecologici e performanti rispetto ai mezzi che andranno a sostituire, sono equipaggiati con impianto di videosorveglianza e climatizzati integralmente per il comfort a bordo in ogni stagione.

Sono, inoltre, provvisti di pedana estraibile e posto attrezzato per persone a mobilità ridotta su sedia a rotelle, essendo concepiti per la massima accessibilità di ogni categoria di passeggeri: un salto di qualità di significativa importanza che allarga anche all’ambito extraurbano dell’Alto Reno le possibilità di spostamento in autonomia delle persone che utilizzano ausili per la loro mobilità.

Il layout interno di questi bus – che possono ospitare a piena capacità di carico 43 passeggeri seduti e 24 in piedi – è ispirato alla funzionalità e alla gradevolezza del viaggio.

La Presidente e Amministratore Delegato di Tper SpA, Giuseppina Gualtieri, esprime l’impegno continuo dell’azienda nel rinnovo del parco veicolare pubblico: “Nei suoi primi dieci anni di vita, abbiamo rinnovato la maggior parte della nostra flotta veicolare; oggi compiamo un ulteriore step del percorso di transizione energetica intrapreso al fianco delle Istituzioni, in particolare a vantaggio dell’utenza pendolare e scolastica che ogni girono sceglie il mezzo pubblico per i propri spostamenti. Grazie alla solidità economico-finanziaria dell’azienda, continuiamo ad investire anche in tempi estremamente sfidanti come quelli che stiamo attraversando, consapevoli dell’importanza di un trasporto pubblico sempre più qualificato, sia in ambito urbano che metropolitano”.

L’acquisto dei nuovi 9 bus ha comportato un investimento di due milioni di euro, sostenuto al 50% dalla Regione Emilia-Romagna, che ha messo a disposizione fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e al 50% da Tper con fondi propri.

I bus sono relativi ad uno specifico lotto – facente parte di una gara europea curata da Tper insieme alle altre aziende di trasporti pubblici della regione – aggiudicato al costruttore IVECO BUS, che ha fornito i mezzi tramite la propria concessionaria esclusiva per l’Emilia-Romagna, Maresca e Fiorentino SpA.

“Un altro importante passo avanti verso la mobilità sostenibile e la transizione ecologica che la Regione sostiene con convinzione, in coerenza con il Patto per il Lavoro e per il Clima, con l’impegno economico al fianco di Tper- ha affermato Andrea Corsini, Assessore regionale a Trasporti, Mobilità e Turismo – E non solo, perché attraverso l’acquisto di questi nuovi autobus si va a incidere in modo positivo sul bacino dell’Appennino, una zona importante anche dal punto di vista turistico, proprio in concomitanza con l’avvio della nuova stagione sciistica. Infine, grazie a questa nuova flotta, si garantisce ancora di più il diritto alla mobilità con un servizio utilizzabile senza barriere anche dalle persone con disabilità. Motivi ulteriori per scegliere il trasporto pubblico collettivo e fare del bene all’ambiente”.