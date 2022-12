Si chiama Miriam Cassanelli, ha 40 anni, un figlio di 9, ed è di San Giovanni in Persiceto

Dopo le fasi finali relative all’edizione 2022, che si sono tenute lo scorso mese di settembre a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola e che hanno visto vincitrice del titolo assoluto, la bella 31enne comasca Carolina Bossi, sono ripartite in tutta Italia le selezioni per “Miss Mamma Italiana edizione 2023”, concorso nazionale di bellezza e simpatia giunto quest’anno alla sua 30° edizione, curato dalla Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti (ideatore e patron del concorso) e riservato a tutte le mamme aventi un’età tra i 25 ed i 45 anni, con fascia “Gold” per le mamme dai 46 ai 55 anni e fascia “Evergreen” per le mamme con più di 56 anni.

“Miss Mamma Italiana” sostiene “Arianne” Associazione Onlus per la lotta all’Endometriosi, una malattia progressiva ed invalidante, ancora poco conosciuta, che in Italia colpisce quasi 4 milioni di donne fin dall’adolescenza e che, per questo motivo, deve essere ben conosciuta per permettere un’attivazione spontanea in caso di sintomi sospetti.

Domenica 11 dicembre, a Bologna, si è svolta una selezione valevole per l’elezione di “Miss Mamma Italiana 2023”. La giuria ha proclamato vincitrice della selezione Miriam Cassanelli 40 anni, libera professionista, di San Giovanni in Persiceto, mamma di Jonathan di 9 anni; la fascia “Miss Mamma Italiana GOLD” (riservata alle mamme dai 46 ai 55 anni), è andata a Eliane Alves dos Santos, 48 anni, maestra di ballo, di San Giovanni in Marignano (RN), mamma di Brenda di 15 anni; mentre la fascia “Miss Mamma Italiana EVERGREEN” (riservata alle mamme con più di 56 anni) è andata a pari merito ad Antonella Burattoni, 64 anni, casalinga, di Ravenna, mamma di Mattia di 41 anni ed a Franca Dovesi, 71 anni, casalinga, di Grizzana Morandi, mamma di Carlo e Francesca, di 51 e 49 anni.

Queste le altre mamme che si sono aggiudicate il pass di accesso per le pre finali Nazionali “Miss Mamma Italiana 2023”, in programma dal 7 al 10 settembre 2023 a Bellaria Igea Marina – Riviera Romagnola:

◦ “Miss Mamma Italiana Glamour” Mena Zuppa, 33 anni, casalinga, di Monghidoro, mamma di Irene e Noemi, di 14 e 4 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Eleganza” Francesca Zazzaroni, 43 anni, consulente d’immagine, di Bologna, mamma di Yasmine di 8 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Sorriso” Alexa Ori, 27 anni, impiegata commerciale, di Casalecchio di Reno, mamma di Mia di 6 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Radiosa” Larisa Grachila, 37 anni, operaia, di Codigoro (FE), mamma di Nikolas di 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Solare” Flora Cafarelli, 38 anni, casalinga, di Castelnuovo Rangone (MO), mamma di Francesco, Paolo e Maria Luce, di 17, 11 e 7 anni.

Queste invece le mamme premiate per le categorie “Gold” (dai 46 ai 55 anni) ed “Evergreen” (oltre i 56 anni):

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Arianne” Michela Mignani, 46 anni, infermiera professionale, di Zola Predosa (BO), mamma di Ryan di 10 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Dolcezza” Elena Stepovaya, 46 anni, magazziniera, di Sorbolo (PR), mamma di Stefania e Natalia, di 20 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Radio ICN New York” Itohan Enehikhare, 46 anni, artigiana, di Canaro (RO), mamma di Luca, Matteo, Destiny e Desmond, di 25, 22, 12 e 7 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Fashion” Barbara Petrella, 50 anni, impiegata, di Parma, mamma di Martina di 22 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Romantica” Denise Tradii, 46 anni, operaia, di Imola, mamma di Beatrice di 15 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Gold Simpatia” Carmela Vigliotti, 55 anni, collaboratrice scolastica, di Imola, mamma di Donato, Vincenzo e Giuseppe, di 23, 22 e 14 anni a pari merito con Andrea Caldas, 48 anni, barista, di Castel San Pietro Terme, mamma di Alessio e Flavio, di 22 e 18 anni;

◦ “Miss Mamma Italiana Evergreen Sprint” Diana Scuccimarra, 65 anni, agente immobiliare, di Prato, mamma di Francesca di 34 anni.

L’evento è stato presentato da Paolo Teti ideatore e patron del concorso, da Elena Cerchiaro vincitrice della fascia nazionale “Miss Mamma Italiana Gold 2022” e da Natascia Merighi. Le mamme interessate a partecipare al Concorso a loro dedicato (le iscrizioni sono gratuite), possono contattare la Te.Ma Spettacoli al numero 0541 344300 oppure consultare il sito www.missmammaitaliana.it