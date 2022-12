Traffico in tilt per diverse ore della mattinata in zona Fiera e San Donato

Lo sgombero dell’immobile occupato dal collettivo Infestazioni in via Stalingrado 31 – occupazione avvenuta il 19 novembre – ha mandato in tilt per diverse ore della mattinata il traffico di zona Fiera e zona San Donato.

Le forze dell’ordine avevano comunque provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata e gli operai a murare i vari ingressi alla struttura. Lo sgombero si è concluso verso le 12 anche se la protesta si è poi trasformata in un corteo.

I manifestanti hanno già avvisato che prenderanno parte ad una manifestazione che si svolgerà a Bologna e in altre città italiane per protestare contro il decreto anti-rave del governo Meloni.