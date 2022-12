L’Amministrazione comunale ha destinato nuove misure straordinarie per contrastare i rincari energetici e sostenere le famiglie in difficoltà del territorio.

Le risorse finanziarie messe a disposizione dal Comune, per fare fronte alle domande che saranno raccolte tramite il bando emesso dall’ASP, ammontano complessivamente a 100 mila euro.

L’importo, a fondo perduto, sarà erogato a copertura integrale o parziale di un’unica bolletta fino a un massimo di 400 euro.

Le domande per la richiesta di contributi dovranno essere presentate già dalle ore 12.00 di lunedì 12 dicembre e fino alle 23.59 di sabato 31 dicembre 2022 accedendo al portale dei servizi on line presente nel sito dell’ASP https://aspcircondarioimolese.bo.it

Potrà aderire la persona che risieda nell’alloggio per il quale si richiede il contributo e che possieda i seguenti requisiti: essere residenti in via continuativa nel comune di Medicina da dicembre 2020; essere titolari di un’utenza energetica (gas o energia elettrica) di tipo domestico (o all’interno di utenze condominiali ad uso domestico) per l’immobile di residenza; possedere un’attestazione ISEE valida per l’anno 2022, con un valore inferiore o uguale a 15.000 euro; essere in regola con il pagamento della TARI; non avere già beneficiato di contributi analoghi erogati dall’ASP nel corso del 2022 di importo superiore a 400 euro.

Lo Sportello Sociale di Medicina è disponibile per dare informazioni e supporto. Per essere aiutati nella compilazione della domanda online – sia al telefono sia di persona – prendere appuntamento allo 051 6973900 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30, il martedì anche dalle 15 alle 17:45). È anche possibile contattare lo sportello via email all’indirizzo ristori@aspcircondarioimolese.bo.it

“Siamo lieti di essere riusciti a recuperare risorse per erogare questo contributo alle famiglie più fragili della nostra comunità. È un intervento che sicuramente non risolve le criticità legate ai rincari delle utenze, ma sicuramente vuole essere un sostegno ai nostri cittadini, soprattutto in queste giornate” dichiara l’Assessore alle Politiche Sociale Dilva Fava.

“Era un impegno preso già a inizio 2022 e che l’Amministrazione ha voluto confermare ampliando i fondi a disposizione” conferma il Sindaco Matteo Montanari.