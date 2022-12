Un agile libretto informativo dal titolo “Perché rischiare?” è in distribuzione in questi giorni nelle buchette di tutte le famiglie imolesi

E’ in distribuzione in questi giorni, nelle buchette di tutte le circa 33 mila famiglie, un agile libretto informativo redatto dalla Protezione Civile del Comune di Imola, dal titolo “Perché rischiare?”. Si tratta di una “guida ai comportamenti sicuri in caso di eventi naturali estremi”, come recita il sottotitolo, che in modo semplice e chiaro illustra le corrette modalità di comportamento in caso di calamità naturali e fornisce informazioni utili per contribuire a ridurre i rischi, attraverso azioni di prevenzione alla portata di tutti.

Oltre a questa attività di informazione, va ricordato che sono iniziate negli anni scorsi (2021 e 2022) e proseguiranno nelle prossime settimane, attività di sensibilizzazione nelle classi delle scuole imolesi per informare sul tema. Fino ad oggi gli operatori della Protezione Civile hanno incontrato oltre 500 studenti in oltre 22 classi.

“Viene messo a disposizione uno strumento utile per affrontare situazioni di urgenza e di pericolo. Questa iniziativa, in forma congiunta fra Comune di Imola e Nuovo Circondario Imolese, vuole rappresentare una prima risposta per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza, in un’ottica di collaborazione e responsabilità comune che deve coinvolgere tutti. Una comunità più consapevole, infatti, è una comunità più sicura. Abbiamo risorse, buonsenso e generosità per non farci travolgere dall’accadere delle cose” commenta Marco Panieri, nella sua veste di sindaco di Imola e Presidente del Nuovo Circondario Imolese.

“Voglio ringraziare in modo sincero tutta la struttura tecnica della Protezione Civile della Città di Imola per la collaborazione, la professionalità e la disponibilità nel compiere un’iniziativa così importante e in modo così efficace, a cominciare dal Dirigente di riferimento Stefano Mirri e da Giorgio Di Fiore. Spero davvero che il libretto possa rappresentare uno strumento utile per poter essere più attenti e sicuri nel nostro vivere quotidiano”.