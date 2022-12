A Molinella l’illuminazione pubblica verrà sostituita con quella a LED

Molinella sceglie di dare una svolta green alla propria illuminazione pubblica: grazie all’accordo sottoscritto tra il Comune e Hera Luce, società di illuminazione pubblica del Gruppo Hera e tra i più grandi operatori nazionali con 180 comuni serviti in 11 regioni italiane, sarà dato avvio ai lavori, che dureranno circa 11 mesi, per rendere più efficace e sostenibile l’illuminazione pubblica.

L’intervento permetterà di risparmiare il 70% di energia (quasi 1,2 milioni di kWh/anno), pari a 480 tonnellate di CO 2 che quindi non saranno emesse in atmosfera ogni anno. Un dato importante, che corrisponde al consumo energetico medio annuo di 440 famiglie.

I punti chiave del progetto sono la sostituzione e l’installazione di nuovi impianti illuminanti a tecnologia LED, la sostituzione di 4 chilometri di cavi e di 55 quadri elettrici – assieme a sistemi di telecontrollo da remoto – e la sostituzione di pali danneggiati e di parte delle linee elettriche.

Le opere porteranno alla riqualificazione di più di 3.500 corpi illuminanti obsoleti con apparecchi a LED di ultima generazione. Grazie a queste sostituzioni, si assisterà a una valorizzazione di alcune aree cittadine, tramite l’utilizzo di pali di arredo urbano e un significativo intervento sulle infrastrutture di servizio (linee e quadri elettrici).

La tecnologia a LED permette inoltre un miglioramento dell’illuminazione stradale sia in termini di uniformità che di confort visivo, incrementando la percezione dei colori. Hera Luce, che ha maturato una profonda esperienza nell’uso di questa tecnologia, è in grado di valutare e scegliere le soluzioni migliori presenti sul mercato, adottando i Criteri Ambientali Minimi per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo le indicazioni della politica europea, che mira a coniugare competitività e sostenibilità e contribuire fattivamente al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibili fissati dall’Agenda ONU 2030 e seguendo la politica di carbon neutrality.