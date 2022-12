Le artiste e gli artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, domiciliati in Italia, hanno tempo fino alle ore 12 del 9 gennaio 2023 per partecipare alla selezione per il Nuovo Forno del Pane Metropolitano Outdoor Edition

Le artiste e gli artisti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, domiciliati in Italia, senza vincoli di cittadinanza o residenza, con una recente e documentata attività nell’ambito delle arti visive contemporanee, hanno tempo fino alle ore 12 del 9 gennaio 2023 per partecipare alla selezione per il Nuovo Forno del Pane Metropolitano Outdoor Edition.

Si tratta di un progetto di residenza artistica che, prendendo le mosse dal progetto Nuovo Forno del Pane realizzato da MAMbo nel 2020, durante l’emergenza pandemica, permetterà la creazione di una nuova rete in grado di accogliere e valorizzare le ricerche artistiche, coinvolgendo diversi Comuni della Città metropolitana.

Fra questi Comuni c’è anche Imola, con lo Spazio “Novella Guerra”, che si affianca a quelli messi a disposizione da Budrio (Distretto culturale Pianura Est), Comune di Budrio – Le Torri dell’Acqua; Casalecchio di Reno (Distretto culturale Reno Lavino Samoggia), Montagnola di Mezzo; Castiglione dei Pepoli (Distretto culturale Appennino Bolognese), Municipio di Castiglione dei Pepoli – Officina15; San Giovanni in Persiceto (Distretto culturale Pianura Ovest), Comune di San Giovanni in Persiceto, Convento di San Francesco; San Lazzaro di Savena (Distretto culturale Savena-Idice), 10Lines e Kappa Nöun.

Le artiste e gli artisti verranno selezionati sulla base della documentazione presentata, tenendo in particolare conto il portfolio, la lettera motivazionale e l’idea progettuale, secondo parametri legati a fattibilità, originalità e impatto della proposta sul sistema culturale metropolitano.

Le candidature saranno esaminate da una Commissione presieduta dal Responsabile dell’Area Arte Moderna e Contemporanea del Settore Musei Civici Bologna e composta da membri esperti interni allo staff del MAMbo.

Alle artiste e agli artisti selezionati sarà offerto uno spazio di lavoro in cui operare, secondo le modalità previste da ciascun ente, tra il 13 febbraio e il 30 giugno 2023. Inoltre, a ciascun artista o collettivo selezionato sarà garantito un alloggio nei Comuni di riferimento (ad eccezione di San Giovanni in Persiceto) ed erogato un incentivo di 4.000 euro lordi per l’avvio dell’attività di ricerca ed eventuale produzione.

Durante il periodo di residenza, le artiste e gli artisti saranno coinvolti in approfondimenti dedicati alle loro ricerche individuali che saranno divulgati e promossi tramite i canali di comunicazione dei soggetti coinvolti nel Nuovo Forno del Pane Metropolitano Outdoor Edition, mentre le opere e i progetti eventualmente prodotti rimarranno di loro proprietà. La rete dei Distretti culturali sarà parte attiva nel costruire occasioni di scambio e collegamento con il territorio.

“Vogliamo rafforzare sempre di più il protagonismo culturale del nostro territorio all’interno dell’Area metropolitana e per questo abbiamo costruito, come distretti culturali, questo progetto che intende valorizzare le residenze d’artista come forma di sostegno a giovani artisti che possono trovare occasioni di crescita e sviluppo nei nostri territori, che vogliono caratterizzarsi per una progettualità unitaria. Questo fecondo e originale network artistico metropolitano rafforzerà i nostri territori come luogo in cui la voce e l’opera di artisti hanno uno spazio sempre più significativo – fa sapere Giacomo Gambi, assessore alla Cultura -. Certamente le residenze ospitate ad Imola nello spazio Novella Guerra vedranno forme di relazione e dialogo tra gli artisti in residenza e la comunità cittadina”.

“Novella Guerra è un luogo dedicato alla ricerca artistica all’insegna dell’informalità. Il progetto parte da un sogno, il sogno di trovare un “locus ameno” dove potere riscoprire il piacere dell’incontro, dello scambio e della residenza” spiega l’ideatrice e fondatrice dell’Associazione e centro d’arte “Novella Guerra”, l’artista Annalisa Cattani.

Il nome è un omaggio alla memoria della madre dell’artista, che diviene anche una dichiarazione di intenti: creare uno spazio di resistenza culturale, in cui abitare le distanze in una dimensione estetica che desti estesia, contro l’anestesia e intessi relazioni a partire dalla condivisione, dalla convivialità e dalla ricerca.

L’Associazione nasce nel 2011, e nel tempo ha sviluppato progetti esterni in Italia e all’estero. Si avvale di relazioni costanti anche con il territorio, le istituzioni cittadine museali e formative per creare progetti partecipativi.

L’avviso è disponibile nell’Albo Pretorio online del Comune di Bologna, su Iperbole alla sezione Concorsi, avvisi, graduatorie e bandi di gara e sul sito del MAMbo alla sezione news.