Gli interventi di manutenzione stradale in via Selice sono in programma per le giornate di oggi e domani

Oggi, giovedì 22, e venerdì 23 dicembre Area Blu effettuerà alcuni lavori di rispristino di asfaltature lungo la via Selice, nei tratti compresi da via Del Lavoro a via Bicocca.

Si tratta di interventi puntuali, che riguardano piccole aree ammalorate o con avvallamenti, che potranno causare la chiusura temporanea della corsia in quel momento interessata, per il solo tratto sul quale si interviene, e l’attivazione del senso unico alternato gestito con l’ausilio di movieri.

Non è esclusa, in taluni casi, la possibilità di deviazione del traffico nelle strade laterali alla via Selice. Si consigliano, pertanto, percorsi alternativi a quel tratto di via Selice, lungo la via Primo Maggio e le vie Lughese e Lasie.