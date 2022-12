Nel 2021 le richieste di inserimento sono aumentate del 60%

Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la proroga al 31 dicembre 2023 del protocollo di collaborazione con ASP Città di Bologna, associazione Senza Violenza e associazione Casa delle donne per non subire violenza per l’organizzazione e la realizzazione delle attività del Centro per uomini che usano violenza, confermando il contributo di 112mila euro.

Negli anni il Centro si è fatto promotore di una strategia di prevenzione che coniuga l’interazione e il rimando costante fra il lavoro diretto con uomini che usano violenza e il lavoro volto al cambiamento delle norme culturali e dei fattori politici, sociali ed economici che sono alla base dei comportamenti violenti maschili, promuovendo un differente modello di relazione basato sulla parità di dignità e diritti, sulla inviolabilità del corpo femminile, sul riconoscimento e la valorizzazione delle differenze.

Il Centro è aperto tre giorni a settimana dalle 14.30 alle 20.30. È inoltre disponibile una linea telefonica di ascolto (tel. 349 1173486) attiva dal lunedì al mercoledì dalle 13:30 alle 20:30.

Nel 2021 le richieste di percorso pervenute al Centro sono state in totale 90, con un aumento del 60% rispetto all’anno precedente. In generale, in 3 anni di attività si è prodotto un radicamento sul territorio e un aumento progressivo delle richieste di aiuto provenienti da uomini in percorso giudiziario, ovvero uomini denunciati, indagati, imputati o condannati, tanto che si è resa necessaria la creazione di una lista d’attesa.

La proroga del protocollo garantisce continuità alle attività del centro in attesa dell’attivazione dell’Elenco regionale dei centri di trattamento per uomini autori o potenziali autori di violenza, prevista da una delibera regionale approvata a ottobre di quest’anno in attuazione del Piano della Regione Emilia-Romagna contro la violenza di genere.