L’obiettivo degli uffici comunali è completare i versamenti dei contributi entro il 31 dicembre 2022

Sono 316 le famiglie castellane con Isee da 0 a 26mila euro che riceveranno nei prossimi giorni i contributi messi a disposizione dall’Amministrazione comunale con un bando per far fronte ai rincari delle bollette di energia elettrica e gas, per una somma complessiva di 312mila euro.

«Con questi contributi vogliamo essere concretamente al fianco delle famiglie che stanno vivendo un momento di difficoltà – sottolinea il sindaco Fausto Tinti –, in particolare a quelle economicamente più fragili, maggiormente colpite dai rincari delle bollette di gas ed energia elettrica. Un impegno che avevamo assunto con le rappresentanze sindacali di Cgil-Cisl-Uil. Con le stesse finalità si è concluso in questi giorni anche un bando che assegna 50mila euro a favore di piccole e micro imprese di commercio al dettaglio, somministrazione di alimenti e bevande e artigianato di servizio alla persona, con sede operativa nel territorio comunale».

In base ai criteri di ridistribuzione delle risorse indicati nel bando, le famiglie con fascia Isee da 0 a 20.000 euro riceveranno il 77,8% delle spese sostenute per le bollette di energia elettrica e gas pagate nel 2022 (quindi una percentuale superiore a quella del 70% definita come base di partenza), mentre resta invariata la percentuale definita per la fascia da 20.000,01 a 26.000, fino al 40% delle bollette, proporzionale ed individuale sulla base del valore Isee di ciascun nucleo.

Gli uffici comunali stanno già effettuando i versamenti dei contributi, partendo dalle famiglie con l’Isee più bassa, con l’obiettivo di completarli entro il 31 dicembre 2022.

L’elenco dei beneficiari è esposto all’Albo pretorio comunale.

Le domande pervenute al Comune entro la scadenza prevista sono state in tutto 325, ma 9 sono state escluse per mancanza di requisiti o per dichiarazioni non veritiere o per Isee non conforme.