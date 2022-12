L’ordinanza dell’Amministrazione Comunale che vieta petardi efuochi d’artificio è in vigore dalle ore 12 di oggi, 24 dicembre

Il Comune di Bologna, come ogni anno, ha emanato l’ordinanza che stabilisce il divieto di scoppi di petardi da, oggi, 24 dicembre 2022, al 7 gennaio 2023, con l’obiettivo di tutelare l’incolumità di tutti e impedire episodi pericolosi per la collettività.

Dalle 12 del 24 dicembre 2022 alle 7 del 7 gennaio 2023, l’Amministrazione comunale dispone il divieto ai detentori di materiale pirotecnico (non titolari di licenza né autorizzati all’attuazione di manifestazioni pirotecniche in luoghi pubblici) di effettuare e far effettuare scoppio di petardi, mortaretti e artifici simili e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi a uso pubblico.