Il Consiglio comunale a sostegno delle famiglie in situazione di marginalità sociale

La conferenza capigruppo del Consiglio comunale ha fatto visita alla sede dell’Emporio Solidale, gestito dall’Associazione “No Sprechi”, a cui ha donato gli oltre 34 mila euro di risorse finanziarie non spese nell’anno 2021, che erano inizialmente destinate all’attività istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari. All’incontro ha preso parte anche l’assessora al Welfare, Daniela Spadoni.

Come si ricorderà, nel luglio scorso il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità una mozione presentata dal Presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani, dal Vicepresidente del Consiglio Comunale, Nicolas Vacchi e dai Presidenti dei Gruppi Consiliari: Bruna Gualandi (PD), Alan Manara (Imola Corre), Filippo Samachini (Imola Coraggiosa Ecologista Progressista), Daniele Marchetti (Lega per Salvini Premier), Nicola Vacchi (FdI), Marinella Vella (Lista Civica cappello Sindaca), Ezio Roi (Movimento 5 Stelle), Rebecca Chiarini (Gruppo Misto) che aveva per oggetto la “Richiesta di poter stanziare le risorse finanziarie non spese nell’anno 2021, destinate all’attività istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari, a favore delle famiglie in situazione di marginalità sociale”.

La mozione impegnava la giunta comunale ed il sindaco “a destinare le risorse finanziarie non spese nell’anno 2021, stanziate per l’attività istituzionale del Presidente del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consigliari, alle Associazioni di Volontariato impegnate a sostenere le famiglie a rischio di marginalità sociale con particolare riguardo ai bisogni alimentari e ai beni di prima necessità”.

Per il 2021 erano state previste risorse complessive pari a €. 43.222,00 destinate all’attività del Presidente del Consiglio e al funzionamento dei Gruppi Consiliari. Causa il contesto legato alla pandemia che ha caratterizzato il 2021, la Presidenza del Consiglio Comunale e i Gruppi Consigliari hanno limitato fortemente le attività in presenza determinando un risparmio di spesa di €. 34.154,28.

Proprio questa cifra è quella che è stata donata dalla Presidenza del Consiglio comunale e dai gruppi consigliari all’Associazione “No Sprechi”, che è stata individuata attraverso un apposito avviso pubblico emesso dal Comune a fine novembre.

L’Associazione “No Sprechi Odv”, fondata a novembre 2013 ed operativa da aprile 2014, insieme alle dieci Associazioni socie e Partners del progetto – Anteas Odv, Auser Odv, Bof Aps, Caritas Diocesana Odv, Croce Rossa Comitato di Imola Odv, Missione Per Bene Odv, Amici Ed Ex Allievi Dell’ist. S. Caterina Odv, Società San Vincenzo De Paoli Odv, Trama di Terre Aps, Comunità Missionaria di Villaregia Aps – sostiene gli aiuti ai nuclei/persone in condizioni di povertà e fragilità sociale, promuovendo l’attività di recupero del cibo e della distribuzione di beni alimentari e non (igiene personale, igiene della casa e materiale scolastico).

“La scelta di tutto il Consiglio comunale di sostenere il mondo del volontariato significa recuperare in questo tempo quei valori antichi ma sempre attuali della fraternità, del dono di sé e della condivisione che rappresentano la ricchezza più grande di cui dispone una comunità” sottolinea Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale.

“Come Vicepresidente del Consiglio comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in rappresentanza dell’aula e delle opposizioni – fa sapere da parte sua Nicola Vacchi -, è un piacere ed un onore aver preso parte a quella che ritengo una valida testimonianza della politica locale nei confronti dei cittadini. In un periodo difficile come in cui stiamo vivendo, è stato un piacere, da parte nostra, poter rinunciare a queste risorse economiche che spetterebbero ai gruppi politici presenti in consiglio comunale. Questi soldi son stati poi usati per poter istituire un fondo, in assoluta trasparenza ed equità, a sostegno delle famiglie che a causa della situazione dei rincari energetici sulle bollette, delle prolungate difficoltà economiche aggravate dalla pandemia, l’inflazione in aumento e tante altre circostanze si trovano in una situazione di fragilità sociale. La visita e la consegna simbolica di queste risorse alla associazione “No Sprechi” è stato un gesto concreto della politica locale a favore di molte persone in situazioni di fragilità sociale ed economica. Vedere, giudicare, agire, un motto antico ma valido anche davanti a queste necessità: constatato che in molti concittadini non arrivano a fine mese, che si è eroso il risparmio, che per alcuni l’accesso al cibo e ai beni di prima necessità non è più scontato, diventa anche nostro compito morale, ancora prima che politico, fare la nostra parte”.