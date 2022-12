Un Tavolo di Lavoro e un Board internazionale in vista delle celebrazioni del 2024

Nel 2024 si celebreranno i 150 anni della nascita dell’inventore Guglielmo Marconi: un’importante occasione culturale, scientifica e di promozione internazionale del territorio bolognese, un’occasione unica sia per celebrare il suo illustre concittadino valorizzandone l’opera e la memoria anche a livello nazionale e internazionale, sia per caratterizzare il territorio – da un punto di vista culturale, turistico e scientifico – nel segno di Marconi e delle sue geniali intuizioni.

Comune di Bologna, Città metropolitana, comune di Sasso Marconi, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Guglielmo Marconi e Università di Bologna hanno costituito un Tavolo di Lavoro per definire il percorso da seguire in vista delle celebrazioni marconiane. Insieme alle principali istituzioni museali impegnate nella divulgazione del lascito marconiano, il Tavolo di Lavoro darà voce al territorio per la composizione delle diverse iniziative.

Il gruppo di coordinamento locale ha già manifestato presso il Ministero della Cultura la volontà di candidarsi da subito, con il suo lavoro condiviso e di rete, come soggetto capofila promotore per la costituzione del Comitato Nazionale per le celebrazioni del pensiero e dell’opera di Guglielmo Marconi.

È altresì in via di costituzione un Advisory Board Internazionale composto da personalità legate alla figura di Marconi e alle sue invenzioni tecnologiche, che accompagni tale percorso e al contempo manifesti un movimento di interesse internazionale attorno alla figura di Guglielmo Marconi.

I primi componenti del Board sono Vint Cerf Chairman Marconi Society, Umberto de Julio presidente Quadrato della Radio e Tim Grattan-Kane sindaco di Helston.

A partire dagli appuntamenti già consolidati, quali la Giornata di Marconi e il Marconi Prize (il più prestigioso premio internazionale in ambito Telecomunicazioni) organizzati dalla Fondazione Guglielmo Marconi, assieme ai Marconi Days realizzati dal comune di Sasso Marconi, l’anniversario dei 150 anni dalla nascita costituirà l’occasione per realizzare un’ampia programmazione culturale nel segno di Marconi.

Il percorso di valorizzazione di Guglielmo Marconi è entrato anche ufficialmente nei documenti di programmazione del Comune di Bologna. Durante la sessione di bilancio preventivo 2023-2025, è stata infatti accolta la proposta del consigliere Marco Piazza per integrare il Documento Unico di Programmazione (DUP) del Comune.