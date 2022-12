Sindaco e assessora hanno consegnato dolci natalizi offerti dal Comune e dalle associazioni alle famiglie profughe

Nel portare ai profughi ospiti nel territorio comunale gli auguri di buone feste a nome della città, il sindaco Fausto Tinti e l’assessora Giulia Naldi hanno consegnato loro nei giorni scorsi dolci natalizi offerti dal Comune e dalle associazioni che collaborano con il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile.

In particolare hanno incontrato le famiglie ucraine ospitate a Poggio, dove sono stati accolti in un nuovo appartamento che l’associazione Arc en Ciel sta finendo di ristrutturare per altri profughi, le famiglie ucraine presenti in città che si sono riunite all’ex asilo in piazza Galilei, e anche altre 5 famiglie profughe di diversa provenienza, seguite dall’Asp Bologna e dalla cooperazione internazionale, ospitate presso una struttura alberghiera di viale Terme.