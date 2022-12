L’Amministrazione comunale ha confermato per il triennio 2022-2024 la convenzione con le organizzazioni sindacali dei pensionati per supportare i cittadini ultrasessantacinquenni vittime di reati di rapina, furto e truffa.

Il Comune di Medicina insieme ai sindacati CGIL SPI, CISL FNP e UIL UILP ha sottoscritto l’accordo che promuove attività di sostegno sulla sicurezza, convenuto anche per il 2022 e già avviato nel settembre del 2019.

Oltre alle azioni di prevenzione e di sensibilizzazione adottate grazie all’impegno congiunto delle forze dell’ordine, delle associazioni e dei cittadini del territorio, il Comune si impegna ad erogare un risarcimento economico per il sinistro subito nel territorio medicinese. L’accordo prevede uno stanziamento per il 2022 di euro 1.000 e per il 2023-2024 di euro 3.000.

Per fare domanda, i cittadini over 65enne residenti a Medicina dovranno recarsi presso gli sportelli sindacali per compilare la richiesta di rimborso entro i due mesi dalla data dell’evento. Sarà necessario allegare copia della denuncia effettuata dalle forze dell’ordine; documento d’identità e codice IBAN.

Saranno accolte eccezionalmente entro mercoledì 11/01/2023 le richieste relative ad eventi accaduti durante il 2022.

I sinistri riconosciuti sono: scippo, rapina, estorsione o truffa, truffe bancarie online, furto con destrezza, furto conseguente a infortunio o malore e furto avvenuto nella propria abitazione di residenza.

Il risarcimento per sinistro all’anno prevede l’importo dichiarato in fase di denuncia fino a un massimo di euro 100; nel giorno del ritiro della pensione fino a euro 500; in caso di necessità di ripristino di porte, serrature o finestre fino a euro 300; nel caso di truffe bancarie importo pari al 10% di quanto sottratto fino a euro 200 e rimborso forfettario pari a euro 60 per tutti gli apparecchi telefonici denunciati.

Non è previsto alcun rimborso qualora il cittadino sia titolare di polizza assicurativa a copertura delle medesime tipologie di sinistro; abbia già usufruito nello stesso anno del presente protocollo; in caso di eventi avvenuti fuori del Comune di Medicina e se il cittadino non è residente nel territorio.

“Abbiamo sottoscritto nuovamente questo protocollo perchè vogliamo dare un segnale concreto di attenzione e vicinanza a coloro che risultano più frequentemente vittime di questi reati” – dichiara il vice Sindaco Dilva Fava.

“Con questo protocollo promuoviamo anche l’abitudine a sporgere sempre denuncia alle forze dell’ordine, passaggio fondamentale che molto spesso viene trascurato dai cittadini e che è necessario per contrastare la criminalità” – conclude l’Assessore alla Sicurezza Marco Brini.