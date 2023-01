L’impianto sportivo sarà riaperto e utilizzabile dal pomeriggio del 16 gennaio

Fervono i lavori di manutenzione straordinaria per realizzare, nel periodo di chiusura per le festività natalizie, la nuova pavimentazione elastica ad uso sportivo polivalente e il nuovo impianto di illuminazione a led nella palestra Serotti di Osteria Grande, che viene utilizzata dalla scuola primaria della frazione e da diverse associazioni sportive.

«L’Amministrazione ha valutato positivamente e accolto la richiesta presentata dalle associazioni di realizzare queste importanti migliorie all’impianto sportivo comunale – affermano l’assessore ai Lavori pubblici Giuliano Giordani e il consigliere delegato allo Sport Andrea Dall’Olio -. Ringraziamo l’Ufficio Tecnico e l’Ufficio Sport del Comune per l’impegno che stanno dedicando per riconsegnare alla scuola e agli sportivi una palestra qualitativamente superiore».

L’intervento di ripavimentazione viene realizzato dall’Amministrazione comunale con un investimento di 66.698,93 euro (Iva compresa) e prevede la posa del linoleum, messo in opera su piano distribuzione dei carichi composto da strati di legno ad alta densità e piano elastico speciale, il battiscopa in legno, la tracciatura e verniciatura delle linee marcagioco per volley, pallacanestro, pattinaggio e calcio a 5, uno scivolo di raccordo per l’ingresso della palestra, e quattro bussole per attacco attrezzatura sportiva.

Per l’adeguamento dell’impianto di illuminazione con fari a led la spesa per l’Amministrazione è di ulteriori 15.860 euro (Iva compresa).