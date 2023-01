Per giovedì 19 gennaio è prevista l’apertura della passerella al transito pedonale e delle biciclette condotte a mano

Terminate le opere propedeutiche alla posa della nuova passerella in acciaio sul Canale Navile in via Bignardi, iniziate lo scorso 12 dicembre, da lunedì 9 gennaio partirà l’attività di installazione delle strutture metalliche.

Come prima azione verrà smontata la scala metallica che consente l’accesso al percorso naturalistico del lungo Navile, che dal quel giorno non sarà quindi più fruibile fino al termine dei lavori. Dopodiché prenderanno il via i lavori di spianamento e livellazione del piano di posa del blocco di fondazione e sarà predisposta una segnaletica per informare gli utenti della chiusura del percorso naturalistico.

Dal 10 al 13 gennaio, la nuova passerella verrà prima assemblata, utilizzando parte del parcheggio di via Beverara, e poi montata con l’ausilio di un’autogru. In queste giornate sarà disposto il divieto di accesso a pedoni e bici nell’area interessata dai lavori. Dal 16 al 18 gennaio verranno ultimati i lavori di finitura e raccordo della struttura metallica al piano di calpestio.

