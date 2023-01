Rimossi giacigli, tende e rifiuti in diversi punti del parco

Vasta operazione della Polizia locale nella zona del Lungo Reno per rimuovere tende, teloni di plastica, divani, carrelli del supermercato e rifiuti di vario genere per un totale di 2.840 kg di materiali in diversi punti del Parco. Spesso in zone pericolose perché vicinissime al fiume.

L’intervento è iniziato alle 8 dell’11 gennaio in via De Pisis dove è stato rimosso un riparo di fortuna proprio a ridosso dell’argine del fiume e quindi pericoloso per l’incolumità delle persone che lo utilizzavano. Qui sono state identificate due persone, una delle quali, già seguita dai servizi sociali, è stata subito collocata nel piano freddo del Comune, mentre l’altra, che già in passato era stata intercettata dai servizi del Comune, si è allontanata.

Sotto il ponte di viale Togliatti è stato inoltre recuperato un rudere di divano precedentemente utilizzato come giaciglio.

L’operazione si è poi spostata in via Agucchi in tre diversi punti dove sono state individuate e rimosse diverse tende contornate da cumuli di rifiuti e bottiglie di plastica. Un’ultima tenda è stata inoltre trovata, in seguito a segnalazioni di residenti, sempre nello stesso tratto di parco nei pressi di via del Miliario. In queste aree non sono state trovate persone.