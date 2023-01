Oggi, sabato 14, la pluricampionessa racconterà la sua storia ed effettuerà una dimostrazione con i droni

Il suo nickname è “Leo on fire” (leone è il segno zodiacale, il “fuoco” invece anima le competizioni sportive in cui gareggia). Stiamo parlando di Luisa Rizzo che a soli 20 anni è già quattro volte campionessa italiana di Droni FVP Racing e ha ottenuto un Guinness World Record.

Pur costretta sulla carrozzina, con una forza di volontà e talento incredibile, riesce a raggiungere primati di velocità mai realizzati sin ora con i droni e a realizzare filmati molto apprezzati, come quelli sulle bellezze della propria terra, il Salento.

La giovane, originaria di San Pietro in Lama (Lecce), da alcuni giorni si trova ricoverata nella nuova Villa Bellombra di Casteldebole per una presa in carico riabilitativa delle varie problematiche associate alla sua malattia neuromuscolare.

Il nuovo Centro di Casteldebole è all’avanguardia per la riabilitazione ortopedica e neurologica ma anche per il trattamento delle malattie rare. Luisa Rizzo sin dalla nascita è affetta da atrofia muscolare spinale (SMA) ma questo limite per la campionessa di Drone Racing in realtà è un ‘opportunità per migliorarsi ogni giorno, e poter volare anche senza camminare.

In Italia è l’unica donna a praticare la disciplina che si attesta essere tipicamente maschile. Per il suo coraggio e il suo talento riconosciuto a livello nazionale e internazionale, nel marzo 2021 il Capo dello Stato Sergio Mattarella le ha conferito l’attestato d’onore di Alfiere della Repubblica con la seguente motivazione: “Per l’impegno e l’abilità mostrati nel pilotare i droni. Pur costretta sulla carrozzina, è riuscita a raggiungere primati di velocità e anche a realizzare filmati molto originali e apprezzati sulle bellezze della propria terra, il Salento”.

La campionessa salentina e atleta della Nazionale italiana di Aeromodellismo per la categoria F3U drone racing nel pomeriggio di oggi, sabato 14 gennaio, a partire dalle 15, incontrerà i giornalisti per raccontare la sua grande passione per lo sport ma anche per il cinema e la famiglia sempre pronta a sostenerla e a condividere nuovi progetti e nuovi sogni.

Per Luisa non ci sono limiti o barriere invalicabili.