Sostituzione degli infissi nelle aule di due plessi, nella biblioteca e nella palestra comunale. All’asilo nido Ferdori via libera anche alla realizzazione degli impianti fotovoltaico e solare termico

Oltre 450mila euro di contributi a fondo perduto che dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica prendono la direzione di Borgo Tossignano. Il municipio guidato dal sindaco Mauro Ghini, infatti, ha risposto presente all’avviso pubblico riservato ai comuni per la realizzazione di interventi legati all’efficienza energetica ed alla produzione di energia rinnovabile negli edifici di proprietà dell’ente. Capitali intercettati grazie al proficuo lavoro di squadra alimentato in sinergia dall’amministrazione del paese della vallata del Santerno e dall’ufficio tecnico comunale.

Nel dettaglio, sono diverse le lavorazioni che caratterizzeranno il cronoprogramma dei prossimi mesi. Tutte opere da completare entro la prossima estate. Per quanto riguarda i plessi scolastici ‘S. Bartolomeo Apostolo’ (secondaria di primo grado) e ‘Cesare Zavoli’ (primaria), che fanno parte dell’Istituto Comprensivo di Borgo Tossignano, si punta dritto all’installazione di nuovi infissi in tutte le aule grazie all’arrivo di oltre 119mila euro (iva compresa). Elementi rispondenti ai moderni parametri di isolamento termico in grado di ottimizzare le prestazioni di risparmio energetico, soprattutto durante il periodo invernale. Stessa operazione per lo stabile di via Papa Giovanni XXIII, dove è collocata la biblioteca comunale ‘Mario Visani’ per altri 91mila euro abbondanti e la palestra scolastica di via Fratelli Cairoli per una cifra che supera i 145mila euro.

Cantiere ancora più articolato per quanto concerne l’asilo nido ‘Remo Ferdori’ dove, oltre al rifacimento degli infissi, si procederà alla realizzazione degli impianti fotovoltaico e solare termico per una mano tesa ministeriale di poco superiore ai 100mila euro. Sempre nello stesso stabile, che ospita gli alunni più piccoli dell’abitato collinare, è previsto anche un cofinanziamento di oltre 2mila euro per una serie di manutenzioni a carico del comune.

“Interventi significativi che ci permetteranno di elevare gli standard qualitativi ed ottimizzare i consumi di una serie di edifici di proprietà comunale destinati al servizio di istruzione – spiega il sindaco di Borgo Tossignano, Mauro Ghini – Un’importante azione di riqualificazione che ci garantirà di parametrare diversi nostri stabili ai canoni energetici più moderni. Ma anche di puntare sull’utilità di energie rinnovabili e di arginare, nel tempo, gli effetti della piaga dei rincari tariffari delle utenze”.

“Ringrazio il personale del nostro ufficio tecnico che, in virtù di una progettualità puntuale e lungimirante, ha intercettato quasi mezzo milione di euro di risorse a fondo perduto provenienti dalle casse ministeriali – conclude – Contributi che, a queste latitudini, risultano vincolanti per sviluppare un mirato piano di riqualificazione dell’edilizia scolastica locale”.