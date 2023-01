L’assessore Gambi: “Chiunque può contribuire al suo restauro e riqualificazione”

Cresce il coinvolgimento della città nel progetto di restauro e riqualificazione della Rocca sforzesca, attraverso lo strumento dell’Art Bonus. Anche grazie all’importante appoggio fornito da O.P.I. (Osservatorio Professionale Imolese), che nel novembre scorso ha organizzato insieme ai Musei Civici un incontro di sensibilizzazione che ha visto la partecipazione di numerosi commercialisti e imprenditori, in poche settimane le erogazioni liberali finalizzate alla riqualificazione della Rocca, attraverso l’Art Bonus, hanno raggiunto l’importo di 33.369 di euro.

Dallo scorso autunno, infatti, il Comune di Imola e il servizio Musei Civici hanno riavviato un percorso per coinvolgere gli imolesi nel sostegno del progetto di restauro e riqualificazione funzionale della Rocca Sforzesca, attraverso lo strumento dell’Art Bonus.

Monumento simbolo della città, di grande importanza storico-architettonica, la rocca rappresenta anche l’identità culturale di tutti gli imolesi, di qui l’idea di coinvolgere la città, attraverso l’Art Bonus, per il co-finanziamento del progetto, finanziato in gran parte con risorse provenienti dal Pnrr.

Ricordiamo, infatti, che il Comune ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr di 4 milioni e 220 mila euro richiesto per realizzare il progetto di “restauro, risanamento conservativo, recupero e adeguamenti normativi” della Rocca sforzesca, il cui costo complessivo è di 5,2 milioni di euro. I restanti 980 mila euro sono messi in campo dal Comune, che attraverso l’Art Bonus cerca di raccogliere la maggior quota possibile delle suddette risorse. I lavori interessano, sostanzialmente, la riqualificazione delle aree esterne, dei cortili e degli spazi interni; il rifacimento del tetto; il restauro dei camminamenti superiori e delle murature esterne.

“Attraverso l’Art Bonus per la Rocca sforzesca, chiunque può contribuire al restauro e alla riqualificazione del monumento più importante di Imola – commenta Giacomo Gambi, assessore alla Cultura – In una collaborazione fattiva e quotidiana con la Soprintendenza di Bologna stiamo lavorando ad un significativo intervento che garantirà nel futuro una gestione e una fruizione da parte dei visitatori più adeguata ai tempi e che consentirà agli imolesi di tramandare alle future generazioni questo gioiello architettonico, con tutto il suo carico di storia e di suggestioni, che fa parte a pieno titolo dell’identità cittadina. Perché investire in cultura si può ed è semplice tramite l’art bonus, doniamo un futuro al passato”.

Come funziona l’Art Bonus – L’Art Bonus consiste in un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura e dello spettacolo, quale forma di mecenatismo a favore del patrimonio culturale. Dunque chi effettua erogazioni liberali a favore del progetto di riqualificazione della Rocca Sforzesca, come previsto dalla legge, potrà godere di un credito di imposta pari al 65% dell’importo donato.