Edito da Albatros, nella collana Nuove Voci, racconta il viaggio-avventura di Olmo e della sua amica Elsa alla scoperta di un mondo magico

Olmo è uno Hobbit di Hobbiville: la sua infanzia è stata un po’ complicata ma oggi vive una vita serena e tranquilla. Diversamente dagli altri Hobbit, non ama oziare e preferisce dedicarsi alle più diverse attività. Il suo sogno, però, è vedere di persona la Foresta Termale, i suoi misteri e le sue fantastiche creature. Il magico viaggio inizierà rileggendo un vecchio libro trovato su uno scaffale in casa. Assieme all’amica Elsa, Olmo partirà per un’avventura che stravolgerà completamente la sua esistenza, e quella della Foresta Termale.

Chi sono gli Hobbit? “Tipi paffuti, sempre pronti a scherzare e organizzare cene con gli amici più stretti” si legge nella prima pagina di “Un intrepido viaggio nella Foresta Termale”, il libro del giovane Elia Valentini.

Nato a Bologna, Elia ha tredici anni: frequenta la scuola e nel tempo libero gioca a calcio nella squadra del paese in cui abita, Castenaso. Suona sia la chitarra classica che quella elettrica, studia astronomia e appena può scatta foto con la sua reflex. E, ovviamente, scrive racconti fantasy, sua grande passione. Gli piace inoltre cucinare dolci, ascoltare musica, leggere, giocare alla PlayStation e postare su Instagram tanto da aver creato una community su Bologna che ogni giorno arricchisce di contenuti per raccontare la città.

Giovane scrittore emergente, Elia è autore di questo avvincente libro suddiviso in 9 capitoli in cui racconta con dovizia di particolari e grande capacità espressiva la storia di Olmo e del suo viaggio, in compagnia di Elsa, alla scoperta della Foresta Termale, un luogo popolato da grifoni, ninfe, nani e altre creature fantasy.

Alla prefazione di Barbara Alberti seguono poco meno di un centinaio di pagine che si fanno leggere tutte d’un fiato per lo stile fresco, pulito e avvincente. Come finisce l’avventura di Olmo e della sua amica? Per saperlo, leggete il libro (13,90€ nelle librerie e online).