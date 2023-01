Gli appuntamenti in programma per la giornata di domani, venerdì 27 gennaio

Domani, venerdì 27 gennaio, “Giorno della Memoria”, alle ore 9.30, in Vicolo Giudei avverrà la Deposizione di una corona alla lapide in ricordo delle persecuzioni razziali. Partecipa il sindaco di Imola, Marco Panieri. Saranno presenti autorità civili, militari e religiose della città e rappresentanti delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni d’Arma e Partigiane.

A seguire, alle ore 10, al Teatro dell’Osservanza (via Venturini, 18) si svolgerà la recita per le scuole, che verrà poi replicata alle ore 20,30, questa volta aperta alla cittadinanza, dal titolo Storie di donne: da Marta… a Forugh… a Mahsa; come un uccello in gabbia,

loro non hanno mai smesso di cantare.

La Scuola Secondaria “A. Costa” IC 6 Imola presenta il laboratorio extra curricolare “Facciamo Teatro, Giornata della Memoria”, con la collaborazione di Comune di Imola; conCittadini-Assemblea Legislativa Regione Emilia-Romagna; Yad Vashem; Cidra; Associazione Genitori “Crescere Insieme”; Coro Andrea Costa; Progetto “Musicascuola Nuova Paideia” – Associazione Musicaper: con la collaborazione della Regione Emilia Romagna, DGR 1345/2022; con la partecipazione di Coro Gio.l, Enrico Giorgi (clarinetto e glockenspiel), Ilaria Petrantuono (voce e flauto), Cecilia Adimari (arpa celtica), Luigi Moscatello (pianoforte). Dirigente Prof.ssa Teresa Cuciniello; docenti laboratorio di teatro: Maria Di Ciaula; Loredana Grasso; direttori del coro e referenti per le musiche: Valentina Domenicali; Sebastiano Cellentani.

Il laboratorio mette in scena le figure di tre donne. Si comincia con La figlia che avremmo sempre voluto; la storia di Marta / Naomi Morgenstern (traduzione, Rita Chiappini). Quando aveva otto anni, sua madre, nel tentativo di salvarla, l’ha allontanata da Czortkov, sua città natale, mandandola a Varsavia, con una falsa identità; nonostante le circostanze, sopravvive nella realtà della perdita e della distruzione.

Si prosegue con “Canto di una donna libera” di Jasmin Darznik; Teheran, 1950. Ispirato alla vita e alla poesia di Forugh Farrokhzad; è un resoconto preciso e potente della necessità di opporsi e dire la propria, e delle conseguenze del coraggio. Per tutta l’infanzia, a Teheran, le avevano detto che le bambine persiane dovevano essere umili e silenziose.

Si conclude con la storia di Mahsa Amini, giovane donna uccisa dalla polizia iraniana perché non indossava correttamente il velo. Da qui scatta qualcosa… una ribellione di tante donne e uomini che vogliono dimostrare che tutto questo non è più tollerabile.

Ora, le ragazze si tagliano i capelli, gridando nelle Piazze di Teheran “Donna, vita, libertà”.

È compito di ognuno di noi, di ogni individuo che ama la libertà, essere al loro fianco.

Le iniziative proseguono alle ore 18, in Vicolo Giudei, dove l’Azione Cattolica – Diocesi di Imola ha programmato un Momento di preghiera insieme al Vicario Generale don Andrea Querzé, davanti alla targa posta in Vicolo Giudei, in centro a Imola. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza. A seguire, il Msac – Movimento Studenti di Azione Cattolica coinvolgerà i giovani in un incontro di riflessione sul significato del Giorno della Memoria (dettagli sul luogo e il programma sui social del Msac e su www.facebook.com/acimola)

Alle ore 20.30, nella Sala Sersanti (piazza Matteotti, 8) Università Aperta organizza, unitamente ad ANPI e Soci Coop Alleanza 3.0, una conferenza tenuta dal docente di storia dott. Rinaldo Falcioni dal titolo Alle origini della Shoah. Razzismo e antisemitismo in Germania e in Europa fra Otto e Novecento. Ingresso libero.

Sempre alle ore 20.30, al Circolo Arci Estro (via Aldrovandi, 12) va in scena La mia anima si spoglia, spettacolo teatrale a cura della Compagnia Exit. Quell’identità che si perde tra campi di concentramento e altre istituzioni totali.

Infine, alle ore 21.15, sempre al Circolo Arci Estro, avrà luogo Terreno di scontro, performance di teatrodanza a cura di Samanta Sonsini. Viaggio tra i corpi e i non-corpi dipinti dagli artisti dell’Olocausto tra arte non conformista, denuncia e resistenza.