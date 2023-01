Protagonisti degli episodi un uomo e una donna di nazionalità straniere

I Carabinieri della Tenenza di Medicina hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Bologna, due stranieri, residenti in provincia di Bologna, incensurati, alla guida con documenti falsi.

Un 26enne turco è stato denunciato per uso di atto falso durante un servizio di controllo della circolazione stradale che i Carabinieri stavano effettuando a Medicina in via Olmo. Alla vista dei militari, il giovane automobilista ha fermato il veicolo mostrando la patente di guida che gli era stata rilasciata nel suo Paese. Osservando il documento, però, i Carabinieri si sono accorti che le lettere utilizzate per stampare la tessera non corrispondevano al carattere utilizzato nelle normali patenti di quello Stato e dopo aver approfondito hanno accertato che il documento di guida esibito era contraffatto. Oltre alla denuncia penale e al sequestro del documento, il 26enne turco è stato sanzionato per guida senza patente.

Analoga situazione per una donna 33enne cilena. In questo caso, la denuncia è scaturita in un secondo momento perché alla vista dei militari che stavano effettuando un posto di controllo, nonostante le fosse stato intimato l’ “alt”, l’automobilista non si è fermata e ha proseguito la marcia. Successivamente raggiunta dai Carabinieri, la donna, dopo aver ammesso che era lei al volante, ha esibito una patente di guida cilena che presentava alcune anomalie e la cui falsità è stata rilevata utilizzando alcuni strumenti ottici e con luce ultravioletta di recente assegnazione.