Nel complesso l’anno scorso hanno registrato un +183% di presenze e un +150% di introiti da biglietti e vendite pubblicazioni rispetto al 2021

Il 2022 si chiude per i Musei Civici di Imola con dei risultati di grandissimo rilievo, che certificano un massiccio ritorno alla frequentazione dei musei da parte di turisti e cittadini dopo gli anni difficili della pandemia, che per troppo tempo ha condizionato l’organizzazione di eventi culturali e la partecipazione del pubblico.

Dall’analisi dei dati risulta che i visitatori dei musei imolesi nel 2022 sono quasi triplicati rispetto all’anno precedente: 23.826 gli accessi registrati, contro gli 8.405 del 2021 (+183%). Un vero e proprio boom di presenze, che va molto oltre il previsto aumento fisiologico di accessi dovuto ai tre mesi di apertura in più rispetto all’anno precedente (nel 2021 i musei hanno dovuto subire circa tre mesi di chiusura ad inizio anno per la pandemia). Risultati dunque sorprendenti ed oltre ogni aspettativa, che fotografano una ritrovata voglia di musei e di arte e l’ottimo stato di salute dell’offerta culturale degli istituti museali imolesi.

Ancora più interessante appare il confronto con il 2019, vale a dire con i dati pre-pandemia: prendendo in considerazione le presenze alla Rocca Sforzesca e a Palazzo Tozzoni (il dato del Museo di San Domenico non è confrontabile poiché nel 2019 era regolarmente aperto mentre nell’anno appena concluso era chiuso al pubblico per lavori) risulta un aumento di visitatori del + 4,7%, attestando addirittura un piccolo superamento dei numeri registrati nell’epoca precedente al Covid19.

“Sono numeri sorprendenti – commenta l’Assessore alla Cultura, Giacomo Gambi – che ci danno la misura di quanto sia tornata d’attualità la sete di arte e di cultura. Per quanto ci riguarda questi risultati testimoniano che siamo sulla strada giusta per rafforzare ancor di più il ruolo dei musei in città, proponendo numerose iniziative che mirano ad interessare pubblici differenti. Ha pagato, evidentemente, l’ampliamento degli orari di apertura nel fine settimana, ma soprattutto la ricerca di un maggiore dinamismo della nostra offerta culturale, con iniziative di approfondimento e divulgazione sempre più frequenti, diversificate e inclusive, compreso l’impegno sul digitale, che non sottrae nulla all’esperienza diretta, ma anzi la stimola.”

Da parte sua, aggiunge il direttore dei musei imolesi, Diego Galizzi “in prospettiva ci sono ragioni per sperare in ulteriori sviluppi: deve infatti ancora entrare a regime un programma di mostre di richiamo, che attualmente risente della disponibilità limitata degli spazi espositivi del San Domenico a causa della chiusura per lavori”.

Le presenze nei vari musei – Tornando ai numeri, le presenze nei vari musei sono state: 5.630 a Palazzo Tozzoni, 13.411 nella Rocca Sforzesca e 4.785 al Museo di San Domenico, che nonostante sia chiuso al pubblico continua ad ospitare le visite e i laboratori didattici per le scuole, che a loro volta hanno fatto registrare un picco di interesse tanto che gli accessi del pubblico scolastico rappresentano il 23% delle presenze totali nei musei.

Anche sul fronte della bigliettazione e degli incassi si registrano cifre in forte aumento. Rispetto ai circa 16.000 euro introitati nel 2021 da biglietti e vendite di pubblicazioni nei bookshop, nel 2022 le entrate hanno di poco superato i 40.000 euro, con un 150% in più rispetto all’anno precedente.

Ricordiamo che attualmente sono aperti al pubblico Palazzo Tozzoni e la Rocca Sforzesca secondo questi orari: venerdì 15-19, sabato e domenica 10-13 e 15-19. Al Museo di San Domenico, le cui collezioni permanenti sono chiuse al pubblico per lavori, è visitabile fino al 5 febbraio la mostra “Tra incanto e nostalgia. Il mondo di Vittoriana Benini” con ingresso gratuito e agli stessi orari degli altri musei.