Il Comune di Imola ricorda Vittorio Lenzi. Martedì 31 gennaio, alle ore 18, nella Sala del Consiglio comunale si svolgerà l’iniziativa “Ricordando Vittorio Lenzi. A dieci anni dalla sua scomparsa”.

Vittorio Lenzi fu chiamato dall’allora sindaco Massimo Marchginoli a ricoprire l’incarico di assessore al Bilancio e al Personale del Comune di Imola, dopo essere stato direttore generale della Banca Cooperativa di Imola, poi diventata Banca di Imola, dal 1990 al 1997. Lenzi rimarrà in carica per due mandati amministravi, sempre con il sindaco Marchignoli, fino al febbraio 2008. Proprio il sindaco Massimo Marchignoli, in seguito, lo ricordò con queste parole: “Vittorio non fu solo un grande Assessore, era un uomo buono, gentile, sensibile e capace”.

L’iniziativa sarà aperta dai saluti iniziali, che saranno portati dal sindaco di Imola, Marco Panieri e dal Presidente del Consiglio comunale, Roberto Visani. Seguiranno le testimonianze di Alberto Domenicali, presidente onorario di Banca di Imola, Silvia Penazzi presidente Associazione Glucasia, Lucia Valtancoli, presidente Associazione Alzheimer, Micaela Ravagli, responsabile generale della comunità “Il Sorriso”, Enzo Fresolone, presidente Lions Club Imola Host, Bruna Gualandi ex dirigente al Bilancio del Comune di Imola, Fabrizio Castellari, vice sindaco di Imola, Stefano Lenzi, figlio di Vittorio.

“Vittorio Lenzi è stata una figura di spicco per la Città di Imola e particolarmente rilevante per l’Amministrazione Comunale. Nel corso del suo impegno è stato capace di dare risposte importanti, efficaci e concrete, a numerose necessità, dimostrando un’attitudine intelligente e generosa. La professionalità e lo stile con i quali si poneva al servizio della “res pubblica” sono tutt’oggi di esempio ad ogni amministratore pubblico. In particolare, ha sempre avuto molto a cuore il terzo settore e le realtà sociali della nostra comunità, lasciando un segno indelebile in specifico in Glucasia, nella comunità Il Sorriso e nei Lions” sottolinea Marco Panieri, sindaco di Imola.

“Sono passati dieci anni da quando Vittorio Lenzi ci ha lasciati. Assessore al Bilancio del Comune di Imola dal 2000 al 2008, Lenzi è stato per lunghi anni direttore della Banca di Imola e ha ricoperto incarichi di responsabilità in diverse realtà sociali della nostra Città. Di lui ricordiamo ancora oggi la sua intelligenza, il suo fare gentile, la sua generosità mai ostentata, il suo umorismo. Un autentico “signore” che in tanti abbiamo apprezzato nel suo servizio nelle Istituzioni e nella comunità imolese” dichiara Roberto Visani, presidente del Consiglio comunale.