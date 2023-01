Tanti bambini e bambine hanno partecipato all’iniziativa a sostegno della mobilità sostenibile

Nonostante il clima decisamente invernale sono stati tantissimi i bambini, chi da solo chi accompagnato dai famigliari, che hanno aderito alla prima delle due giornate previste dall’iniziativa “Cambiamo rotta”, a sostegno della mobilità sostenibile, raggiungendo il plesso scolastico Sante Zennaro a piedi o in bici, venerdì scorso.

Si è trattato del primo appuntamento del percorso di sperimentazione “Cambiamo rotta”, organizzato dal Comune di Imola e dal CEAS – Centro di Educazione alla Sostenibilità imolese in collaborazione con l’Istituto Comprensivo 5, Arpae – Res (Rete di educazione alla sostenibilità dell’Emilia Romagna), AUSL Imola, Polizia Locale, Associazione Giocathlon, Associazione Sante Zennaro e Associazione Primaria Rodari.

Al loro arrivo a scuola, gli alunni e i famigliari che li hanno accompagnati, sono stati accolti dalla dirigente scolastica dell’IC5, Adele D’Angelo, insieme al vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari e all’assessora all’Ambiente e Mobilità, sostenibile Elisa Spada, che hanno portato loro il saluto a nome dell’Amministrazione comunale.

Così sarà anche martedì 31, quando “Cambiamo rotta” vivrà il secondo appuntamento: questa volta l’invito a recarsi a scuola a piedi o in bici è rivolto agli studenti della scuola primaria Rodari.

Il tema della mobilità scolastica ha assunto una particolare centralità strategica nelle città sia per l’impatto che la pandemia ha avuto sulla gestione dei flussi verso i plessi scolastici sia per la crescente sensibilità nei confronti delle tematiche ambientali oltre che per il progressivo affermarsi dei concetti di vivibilità urbana.

“Siamo molto felici della grande partecipazione alla giornata di lancio del progetto “Cambiamo Rotta” che promuove la mobilità attiva nei percorsi casa-scuola. Il freddo non ha fermato i numerosi bambini e bambine che con le diverse linee Pedibus o singolarmente con i genitori hanno raggiunto la scuola a piedi o in bici. Un grande grazie alle famiglie, alla Dirigente D’Angelo, al corpo docente, al Ceas Imolese, all’Associazione Giocathlon che con grande passione hanno promosso insieme a noi l’iniziativa e a Valter Baruzzi, che ci sta accompagnando in questo bellissimo percorso che vede nella partecipazione lo strumento per promuovere un cambio culturale verso la mobilità sostenibile” commentano Elisa Spada, assessora Ambiente e Mobilità Sostenibile e Fabrizio Castellari, vice sindaco e assessore alla Scuola.