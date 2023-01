Dalle 18 alle 21 di mercoledì 1 febbraio un fascio di luce blu sarà proiettato su piazza Matteotti

Il Comune di Imola aderisce alla Campagna “Stop alle bombe sui Civili”, promossa e coordinata dall’ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) e dall’Anci. Nei giorni scorsi, infatti, il Comune ha deliberato l’adesione a tale campagna. Pertanto, partecipa mercoledì 1 febbraio, all’iniziativa prevista in occasione della celebrazione della sesta “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo”, istituita all’unanimità dal Parlamento Italiano (con legge 25 gennaio 2017, n. 9), promuovendo all’interno del proprio territorio l’informazione e la sensibilizzazione su questo tema, mediante l’illuminazione con fascio di luce blu di un tratto del selciato di Piazza Matteotti, dalle ore 18 alle ore 21.

Il 1 febbraio 2023 la “Giornata Nazionale delle Vittime Civili delle guerre e dei conflitti nel mondo” sarà densa di significato. Coinciderà con l’80° anniversario dall’inizio della Guerra di Liberazione, che per la popolazione italiana ha segnato anche l’inizio del periodo più duro del secondo conflitto mondiale con migliaia di vittime tra i civili in tutti i Comuni. Inoltre, si celebrerà in un momento in cui nel continente europeo è in corso il drammatico conflitto tra Russia e Ucraina.