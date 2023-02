Il sindaco Albertazzi: “Una bella comunione d’intenti con scuola e genitori”

A Dozza è ripartito il progetto Pedibus. Hanno ripreso piena operatività le prime due linee di quell’itinerario di camminata degli alunni che collega diverse zone del territorio con i plessi scolastici locali. Un riavvio stimolato, in piena collaborazione con l’Istituto Comprensivo Dozza-Castel Guelfo, dall’amministrazione guidata dal sindaco Luca Albertazzi che ha riscontrato la concreta disponibilità di tanti genitori degli alunni.

Il movimento, partito in modo spontaneo in area dozzese ma ora settato al meglio sull’asse dell’accordo tra municipio e direzione didattica, strizza l’occhio a tutti gli istituti didattici del paese. Prima un questionario conoscitivo per individuare la volontà di partecipazione poi gli approfondimenti per captare tutte le esigenze, individuare i punti di raccolta strategici e sondare il sostegno dei genitori ad accompagnare la colorata comitiva di bambini muniti di pettorine di riconoscimento. Una presenza adulta fondamentale per la corretta gestione, in sicurezza, di un servizio per il quale anche il Gruppo Alpini Dozza ha dato pieno supporto.

Così alla presenza del primo cittadino Albertazzi e dell’assessore con delega alla scuola Sandra Esposito, la linea gialla e quella verde della frazione di Toscanella sono tornate ad animarsi. La prima tratta che corre verso la scuola Pulicari, in partenza dall’incrocio tra via Europa e via Nuova Sabbioso, sfrutta il corso della pista ciclabile e prevede una fermata intermedia in via Nenni. La seconda, invece, da via Fellini raggiunge senza soste lo stesso edificio scolastico.

“Il nostro ringraziamento va a tutti i genitori, alla dirigente dell’Istituto Comprensivo Francesca Buglione ed il suo staff, al Gruppo Alpini Dozza ed ai volontari iscritti all’albo comunale per il posizionamento della cartellonistica di segnaletica lungo i tragitti – spiega il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi -. Una comunione d’intenti di collaborazione operativa in grado di trasformare le idee in realtà”. E ancora: “Il ripristino del Pedibus era uno dei punti significativi del nostro programma di mandato – continua -. Un servizio che ben si integra con la filosofia ambientalista, salutista, educativa e pedagogica che contraddistingue il nostro corso amministrativo. Un modo per stimolare anche la socialità e la conoscenza del territorio dei più piccoli”.