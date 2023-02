L’uomo, 78enne, era affetto da una malattia neurodegenerativa

Ieri sera, alle 20.15, in via Albert Bruce Sabin, i Carabinieri del Comando Provinciale di Bologna sono intervenuti nella zona industriale dove era sto richiesto l’intervento dei sanitari del 118, per prestare soccorso a una coppia di anziani che si trovavano a bordo di un’auto, Nissan Qashqai, parcheggiata lungo la pubblica via.

L’uomo, un 78 enne del posto, era già deceduto, ferito, con arma da taglio, all’addome, all’inguine ed al collo. La donna, anch’essa ferita, era in evidente stato confusionale.

Le prime indagini dei Carabinieri hanno accertato che la donna, 76enne, coniuge della vittima, dopo aver accoltellato il marito, affetto da una malattia neurodegenerativa, ha tentato di togliersi la vita, accoltellandosi a sua volta, senza riuscirci.

La direzione delle indagini è stata assunta immediatamente dalla D.ssa Francesca RAGO, sostituto procuratore presso la Procura della Repubblica di Bologna, che ha disposto l’intervento del medico legale congiuntamente con la Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale Carabinieri di Bologna.

Sono state raccolte le testimonianze di familiari e passanti ed effettuate alcune perquisizioni domiciliari.

In corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri e della medicina legale che nei prossimi giorni effettuerà l’autopsia disposta dalla Procura.

La donna, arrestata in flagranza, è ricoverata presso struttura sanitaria del capoluogo, piantonata dai carabinieri.