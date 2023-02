Solo nel 2023 inizieranno 10 cantieri per nuove costruzioni di edilizia scolastica. Previsti quasi 400 posti in più nei nidi.

Il 2023 sarà un anno senza precedenti per il numero di cantieri aperti in città che riguardano ogni ordine e grado di scuola con un particolare sforzo per l’aumento dei posti dei nidi che a fine lavori saranno 360 in più. Dieci sono in cantieri che apriranno nel corso del 2023, che si sommano ai 6 già in corso o terminati in queste prime settimane dell’anno e ad altri 3 la cui partenza è prevista dal 2024.

In totale si parla di oltre 100 milioni di euro di investimenti finanziati per meno di un terzo dal PNRR, per oltre 70 milioni dal Comune di Bologna e solo per 7 milioni da project financing o finanziamento privato.

Per quanto riguarda la tipologia di strutture, soprattutto per nidi e scuole di infanzia, si tratterà di edifici a un unico piano, in mezzo al verde e ad impatto quasi zero.