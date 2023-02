In questa fase è previsto anche il rifacimento a cura di Hera delle sottostanti reti di acqua e gas

Si lavora a spron battuto nel cantiere nella parte alta di via Cavour, aperto da martedì 17 gennaio per la terza e ultima parte del progetto di riqualificazione del principale asse viario del centro storico di Castel San Pietro Terme.

In questa prima fase, dopo la rimozione della pavimentazione esistente, è previsto il rifacimento a cura di Hera delle sottostanti reti di acqua e gas e degli allacci alle utenze, della raccolta delle acque meteoriche stradali e delle acque meteoriche dei pluviali dei fabbricati. Quando sarà concluso l’intervento di Hera, si procederà al rifacimento della pavimentazione in porfido su tutta la via Cavour, a cura del Comune, finanziato con fondi regionali. L’obiettivo, salvo imprevisti e condizioni meteo sfavorevoli, è concludere i lavori entro la fine della primavera.

E’ chiuso al traffico solo il tratto di strada compreso fra via San Pietro e piazza Garibaldi, mentre la parte bassa di via Cavour è regolarmente aperta alla circolazione e alla sosta.

Come in occasione dei due precedenti stralci dell’opera, realizzati a primavera 2022 nella parte alta di via Matteotti e nell’autunno scorso nella parte bassa di via Cavour, sono stati affissi i cartelli della campagna di comunicazione #FacciamoShoppingInCentro con i loghi di tutte le attività presenti nel tratto di strada interessato dai lavori, per dare loro maggiore visibilità e invitare i cittadini a continuare a frequentare e sostenere l’autentico e unico Centro Commerciale Naturale di Castel San Pietro Terme.

Infatti, mentre sono in corso i lavori nella sede stradale, si può continuare a passeggiare tranquillamente sui due lati di tutta la via Cavour, sotto il portico e sul marciapiede, frequentare i pubblici esercizi, guardare le vetrine e fare acquisti di qualità, avendo a disposizione anche tanti comodi parcheggi gratuiti nelle immediate vicinanze.