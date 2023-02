E’ stata acquistata grazie al ricavato della tombola natalizia

E’ giunta in questi giorni una bella sorpresa per gli ospiti della Casa protetta comunale Coccinella di Castel San Pietro Terme: una nuova Smart TV, acquistata con il ricavato dei giochi organizzati per le festività natalizie con il contributo di famigliari e operatori.

«Lo scopo delle attività ludiche è stato quello di rendere partecipi e coinvolgere i famigliari per l’acquisto di strumentazioni utili allo svolgimento ed implementazione di attività che si svolgono in struttura» riferisce il Coordinatore Samuele Preiata.

La nuova Smart TV – 4K è stata posizionata nella sala da pranzo Emilia Ponente della struttura e con lo scopo di permettere di accompagnare musicalmente le varie attività di animazione che vi si svolgono, oltre che permettere nuove attività con piccolo o medio gruppo, mediante trasmissione di filmati scelti con cura dagli animatori del servizio.

L’evento che ha permesso questo importante acquisto, si è svolto nei giorni scorsi. Un momento di socializzazione alla Coccinella, inizialmente programmato per dicembre, con lo scopo di trascorrere con i familiari un momento di svago e conoscenza reciproca. A causa della momentanea chiusura della struttura imposta dal servizio di Igiene Pubblica della Ausl di Imola per il focolaio Covid che l’ha interessata a dicembre infatti, ricevuta l’autorizzazione alla riapertura poco prima di Natale, si è condivisa l’idea di recuperare, come è stato fatto anche per la festa con gli anziani.

L’evento ha visto lo staff di coordinamento, il gruppo di animazione ed alcuni operatori cimentarsi in una Tombolata ed in una Lotteria con premi messi a disposizione da parte della cooperativa sociale elleuno, con i soli familiari che vivono in CRA, senza la partecipazione degli anziani. Il tutto si è svolto in palestra al fine di evitare assembramenti.

Il pomeriggio, trascorso all’insegna di sorrisi e giochi, è stato ingolosito da un rinfresco a base di panettoni, rustici e dolci.

Dopo la classica tombola natalizia che ha permesso ai partecipanti di concorrere per 6 premi (due terni, due cinquine e due tombole), si è proseguito con l’estrazione dei biglietti della Lotteria messi a disposizione dal mese di novembre a familiari e dipendenti, con 4 premi distribuiti.

Lo staff di coordinamento e gli animatori stanno valutando ulteriori investimenti, sempre per migliorare la qualità delle giornate degli anziani in struttura.