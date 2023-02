Si pedala verso una rete sempre più completa e integrata che permetterà a tutte e tutti di muoversi in bici con maggiore facilità

La ricognizione dettagliata e la progettazione di pre-fattibilità dei 1000 Km della Bicipolitana bolognese sono state completate ed è in partenza la progettazione di fattibilità tecnica ed economica su 500 chilometri dei 600 ancora da realizzare.

I progetti hanno ottenuto il consenso unanime dei Sindaci in sede di Conferenza metropolitana, insieme al manuale del nuovo sistema di segnalamento per la mobilità ciclistica che sarà adottato da tutti i Comuni. La Bicipolitana, con i suoi 1000 chilometri, è la rete metropolitana più estesa e connessa della penisola. Ad oggi, grazie agli sforzi congiunti di Città metropolitana e Comuni, risulta realizzata circa al 40%, di cui 75% su sede protetta e il resto su sede condivisa (corsie ciclabili, zone 30’, strade a prevalenza ciclabile…).

Con lo scopo di realizzare i rimanenti 600 chilometri entro il 2030, rispondendo a standard di elevata qualità e fornendo il necessario supporto tecnico e progettuale ai Comuni attraversati dalle Linee, è stato avviato il progetto di analisi e prefattibilità della rete. Le risorse necessarie alla progettazione provengono dal “Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese” del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La finalità complessiva è quella di definire un quadro generale sullo stato di fatto della rete ciclabile in un’ottica attuativa, le strategie di realizzazione futura, le azioni volte alla riconoscibilità ed omogeneità delle infrastrutture.

Si è quindi partiti dall’analisi e ricognizione della rete ciclabile metropolitana esistente e pianificata, in modo da avere tutti gli elementi necessari per passare allo studio di pre-fattiblità, ovvero a una prima definizione degli interventi per risolvere le criticità dei tratti esistenti e l’avanzamento delle proposte progettuali per i tratti pianificati.

Lo studio si è esteso su circa 700 km della rete, coinvolgendo 45 Amministrazioni comunali che si sono confrontate direttamente con la Città metropolitana di Bologna per discutere le scelte progettuali (sedi e tracciati) proposte.

Lo studio di pre-fattibilità ha posto particolare attenzione anche agli interventi di forestazione proponendoli lungo più di 320 chilometri della rete, la maggior parte dei quali si concentrano nella pianura Bolognese.