Bambine e bambini di quarta e quinta elementare hanno il loro giornalino free press con notizie di attualità, musica, sport, scienza, animali, ambiente, storia della città

È uscito in questi giorni il primo numero di “I Cinno news”, un giornale free press rivolto a bambine e bambini di quarta e quinta elementare ma anche alle loro famiglie perché può essere sfogliato, guardato e portato a casa dove può essere condiviso.

Il nome del giornalino coniuga passato e futuro, recuperando la forma dialettale con la quale a Bologna si sono sempre definiti i bambini e l’inglese.

L’obiettivo di I Cinno news è di informare divertendo. Il giornale userà un linguaggio semplice per fornire notizie e approfondimenti. Ci saranno articoli di attualità, musica, sport, scienza, animali, ambiente, z giochi. Non sarà un giornale “fatto” dai bambini ma sicuramente “con” i bambini e verrà dato spazio anche alla voce diretta dei ragazzi. In ogni numero infatti ci sarà un’inchiesta effettuata in una classe. Nel primo numero il tema è la “paghetta” e la scuola coinvolta è stata l’Ercolani di via di Mura di Porta Galliera.

Il giornale è composto da 16 pagine in quadricromia, compresa la copertina, in formato 24×34. Per il 2023 è prevista l’uscita di 3 numeri: dopo quello di febbraio ne uscirà un secondo prima delle vacanze estive e un terzo in novembre. Per ogni numero saranno stampate 10mila copie, distribuite nelle scuole da Ribò e in altri punti come studi medici e ospedali pediatrici e biblioteche.

L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bologna. Il giornale è prodotto dalla cooperativa Eventi che coprirà le spese di pubblicazione. Per ogni numero verranno individuati degli sponsor differenti, il primo numero ha ricevuto il sostegno di Bologna Servizi Funerari ed Hera Bologna divisione rifiuti. Direttrice responsabile di “I Cinno news” è Janna Carioli (giornalista e autrice di libri per ragazzi e programmi Rai per bambini). La redazione si riunisce in Salaborsa Lab Roberto Ruffilli, ed è possibile contattarla all’indirizzo icinnonews@gmail.com