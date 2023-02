Previsti investimenti per oltre 13 milioni di euro. Nessun aumento di tasse o tariffe. Continua l’impegno sul sociale e sul caro bollette.

Il Consiglio comunale di Medicina nella seduta del 7 febbraio 2023 ha approvato senza emendamenti il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il Bilancio di previsione 2023-2025, con 10 voti favorevoli dei Gruppi di maggioranza, 2 contrari e 2 astenuti dei Gruppi di minoranza.

Il bilancio è stato presentato dall’Assessore Donatella Gherardi che ha ringraziato gli uffici comunali per il lavoro svolto. Il Comune di Medicina conferma la coerenza e solidità del bilancio 2023 fortemente orientato agli investimenti, con un’ottima liquidità finanziaria ed un esiguo indebitamento pro-capite di circa 20 euro. Nonostante l’aumento dei costi energetici, anche quest’anno, non sono state incrementate ne tasse ne le tariffe dei servizi rivolti ai cittadini.

Nel triennio 2023-2025 sono previsti più di 13 milioni di euro di investimenti principalmente in rigenerazione urbana, edilizia scolastica, mobilità sostenibile, efficientamento energetico, sicurezza stradale, riqualificazione di aree sportive e spazi culturali.

Nel 2023 è intenzione dell’Amministrazione continuare ad investire sull’edilizia scolastica. La sostituzione con una nuova struttura dell’ala rossa della scuola primaria Gino Zanardi è una priorità che richiederà un importante investimento di circa 1,8 milioni di euro.

Tra le opere di rigenerazione urbana il recupero strutturale, restauro e risanamento conservativo dell’ex Chiesa del Carmine vedrà investite risorse, assegnate dalla Regione, per più di 1 milione di euro.

Altro importante investimento nelle intenzioni dell’Amministrazione è la realizzazione della nuova sede del distaccamento dei Vigili del Fuoco volontari di Medicina, all’interno del più ampio progetto della Cittadella della Sicurezza, per un totale di circa 2 milioni di euro. A tal fine sono già iniziate le interlocuzioni con il Comando Regionale dei VF e con la Protezione Civile regionale.

Sulla sicurezza stradale si prevede un importante intervento di 500 mila euro al quale si aggiungono 200 mila euro già finanziati a fine 2022 per la riqualificazione delle strade comunali.

Per l’integrazione della rete ciclabile del territorio a favore della mobilità sostenibile sono previsti 180 mila euro che rientrano nel finanziamento del bando regionale “Bike to Work”. Mentre per la realizzazione di una pensilina fotovoltaica in collaborazione con la Comunità Solare di Medicina si prevede un investimento di circa 150 mila euro.

Una parte significativa degli investimenti sarà finanziata con risorse ottenute dal PNRR. Circa 4,5 milioni di euro, saranno destinati al recupero delle Ex Officine di via Fava per la realizzazione di spazi dedicati alla cultura e agli archivi comunali. Per il nuovo Parco dello Sport saranno destinati 600 mila euro per le opere di riqualificazione dell’area sportiva di via Battisti che partiranno entro l’anno. Gli interventi a favore del sociale, come la realizzazione di nuovi appartamenti per il “Dopo di noi” dedicati alla vita indipendente e alla maggiore autonomia dei ragazzi con disabilità, saranno finanziati all’80% dal PNRR per un totale lavori di circa 400 mila euro.

Inoltre, il Comune ha confermato nel proprio bilancio le risorse necessarie per sostenere le famiglie in condizioni di fragilità economica, potenziando in particolare i fondi a supporto delle utenze energetiche dati i forti aumenti del 2022.

Nel corso del 2022 l’Amministrazione è riuscita a potenziare l’organico comunale con nuove assunzioni necessarie per l’attuazione dei tanti progetti avviati. E anche per il 2023 il DUP conferma tale indirizzo. Il potenziamento organizzativo e qualitativo del personale risulta fondamentale per affrontare il corposo impegno d’investimenti, progettazioni e partecipazione ai bandi.

“Sono soddisfatta di questo bilancio che conferma la coerenza e solidità del Comune di Medicina e vede una completa invarianza della pressione fiscale, senza incrementi di tasse e tariffe dei servizi ai cittadini, nonostante i forti aumenti energetici – afferma l’Assessore Donatella Gherardi – Un bilancio importante che guarda al futuro con 13 milioni di investimenti”.

“Il Comune di Medicina ha già inserito nel proprio programma delle opere pubbliche circa 7 milioni di euro di lavori finanziati dal PNRR che nei prossimi mesi saranno assegnati tramite gare d’appalto – conferma il Sindaco Matteo Montanari – Continuiamo a finanziare i nostri investimenti per oltre il 50% con fondi ottenuti dall’esterno tramite bandi e questo ci sta permettendo di aumentare la quantità e la qualità degli investimenti sul territorio comunale”.