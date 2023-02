L’intervento è stato finanziato da BCC Romagna Occidentale

Il Comune prosegue la riqualificazione delle proprie aree verdi, anche attraverso il sostegno di sponsor privati, come previsto da un apposito bando pubblicato a fine 2021. Questa mattina è stata inaugurata, infatti, la nuova area giochi di via Volta, la cui realizzazione è stata finanziata dalla BCC Romagna Occidentale.

All’inaugurazione erano presenti, fra gli altri, il vice sindaco ed assessore alla Scuola, Fabrizio Castellari; l’assessore all’Ambiente e Mobilità sostenibile, Elisa Spada; il presidentedella BCC Romagna Occidentale,Luigi Cimatti; il presidente dell’Associazione Volta, Samuele Bracciale, che è attiva nell’area e, fra l’altro, organizza il Torneo Volta di basket.

Nell’area giochi sono stati montati il castello, un gioco a molla e l’altalena, con l’inserimento della pavimentazione antitrauma in ogni gioco.

In totale sono 4 le aree giochi riqualificate

Sono quattro, in totale, i nuovi spazi giochi e aree per il fitness in altrettanti spazi verdi della nostra città che, in base al suddetto bando, sono oggetto di riqualificazione e che sono stati inaugurati o verranno inaugurati nelle prossime settimane. Ricordiamo che in precedenza, il 17 dicembre scorso, era stata inaugurata la nuova area fitness nel prato adiacente al Centro Sociale “Giovannini”, nel quartiere Marconi, finanziata da Despar.

Poi, nelle prossime settimane, verranno inaugurate altre due aree verdi riqualificate, con l’inserimento di giochi per bambini: al Centro Sociale “La Stalla” e al Centro Sociale “Bocciofila”. Queste due aree gioco sono state realizzate con risorse messe a disposizione dal Comune di Imola.

“L’area giochi che abbiamo inaugurato oggi è una delle quattro aree sulle quali siamo potuti intervenire grazie alla bellissimasinergia tra il Comune e le imprese del territorio che ringrazio per la grande disponibilità e la sensibilità dimostrata partecipando attivamente al bando Pubblico predisposto dal Comune finalizzato proprio alla riqualificazione di aree verdi. In particolare ringraziamo BCC Romagna Occidentale, che ha permesso la realizzazione di questa area giochi e Despar, per la precedente area fitness – hanno sottolineato il vice sindaco Fabrizio Castellari e l’assessora all’Ambiente, Elisa Spada – Lo spazio pubblico è il luogo principe delle relazioni, dell’inclusione e in particolare il verde pubblico ha un valore fondamentale per il benessere e la salute delle persone, di tutte le fasce d’età perché permette la socialità, il gioco e l’attività all’aperto. Per questo ci siamo impegnati per migliorarne la qualità con attenzione a renderli accoglienti per più fasce d’età, ascoltando le esigenze emerse da chi questi spazi li vive ogni giorno”.

“Gli spazi urbani di aggregazione e socializzazione sono luoghi di benessere psicosociale che aiutano a mantenere forte e viva la rete delle relazioni all’interno di una comunità – ha dichiarato il Presidente della BCC Romagna Occidentale, Luigi Cimatti –. Sono spazi di rigenerazione per la qualità dell’aria e importanti ambienti educativi per i bambini che possono fruire di un giardino attrezzato nel cuore della città, in cui giocare e imparare allo stesso tempo, sotto gli occhi attenti e premurosi dei loro familiari. Tutto ciò è in armonia con i valori di comunità che da sempre guidano la nostra BCC e siamo quindi particolarmente lieti di aver contribuito alla realizzazione di questa nuova area giochi in via Volta”.

“Siamo molto felici che il parco adiacente al campo da basket sia stato riqualificato. Per noi è un grande valore aggiunto, in quanto molto sensibili al cambiamento e crediamo che si possa creare la giusta sinergia per un luogo più favorevole allo sport – ha commentato Samuele Bracciale, presidente dell’Associazione Volta -. Anche quest’anno il Torneo si svolgerà nella prima settimana di luglio, nonché con uscita come Playground Volta. Dopo il grande successo riscosso l’anno scorso torneremo quest’estate con tante novità e cercheremo sempre di valorizzare il territorio e le sue attività sia commerciali che quelle solidali come la nostra. Il Torneo non è solo un torneo di Basket, è una manifestazione che promuove lo sport e i grandi temi sociali come unione e integrazione. Riteniamo molto importante coinvolgere non solo ragazzi compresi tra i venti e i trent’anni, ma vogliamo farci sentire anche dalla grande fetta importante di cittadinanza che non conosce la pallacanestro e i valori che trasmette”.