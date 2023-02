I soffitti di Galleria Cavour 1959 impreziositi da decine di immagini tratte dalla storia del cinema e da coppie famose

A febbraio Galleria Cavour 1959 celebra l’amore, il sentimento che muove il mondo. E lo fa, dal giorno di San Valentino e per le settimane successive, con un’installazione inedita: i soffitti del celebre salotto elegante di Bologna si trasformeranno in un cielo costellato di cuori dove si alterneranno composizioni in ferro battuto e rose essiccate e immagini del gesto d’amore per eccellenza: il bacio.

I visitatori della suggestiva location saranno accolti da decine di istantanee che immortalano i baci più famosi e iconici della storia del cinema, dalle origini a oggi fra i quali gli osservatori più attenti potranno scovare alcune coppie celebri come i reali d’Inghilterra William, Principe del Galles e Kate Middleton, o le icone pop John Lennon e Yoko Ono. Non mancano, poi, alcuni “baci” resi famosi dai più grandi fotografi della storia. Una carrellata di passione e amore, delicatezza e complicità che accompagnerà i visitatori in un emozionante viaggio “con il naso all’insù”.

A intervallare il carosello di fotogrammi saranno decine di cuori in ferro battuto decorati con muschio verde e delicate rose essiccate: una scelta nel segno della sostenibilità che permetterà alle installazioni di perdurare nel tempo senza dover recidere nuovi fiori.

Appuntamento, quindi, a partire dal giorno di San Valentino per una passeggiata sotto l’inedito ed emozionante firmamento di cuori e d’amore di Galleria Cavour 1959.