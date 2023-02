La catena romagnola di profumerie chiude il 2022 con un +10% e acquisisce le profumerie Brunella, portando così a 20 gli store sul territorio

Sabbioni, dopo l’apertura del nuovo Headquarter di Fornace Zarattini nel 2021, continua il progetto di crescita con l’acquisizione dei 3 punti vendita della storica insegna “Profumeria Brunella” di Ravenna in Via Gordini, di Lugo in Largo della Repubblica (Pavaglione) e di Alfonsine in via Samaritani.

Sabbioni ha voluto mantenere intatto l’organico dei tre punti vendita assumendo, oltre ai dipendenti, anche i due figli di Brunella, per dare continuità al prezioso lavoro svolto dall’insegna in 44 anni di attività.

Con questa operazione Sabbioni rafforza la sua presenza sul territorio emiliano- romagnolo portando a 20 il numero degli store e a 80 il numero dei dipendenti.

Sabbioni ha chiuso il 2022 con un incremento delle vendite del 10% sull’anno precedente e ha annunciato nuove assunzioni per sostenere altri importanti progetti che porteranno a una ulteriore crescita nel 2023.